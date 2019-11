Daremos mejores servicios a los chihuahuenses; Maru pese a decisión del plebiscito

La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declaró que pese a la decisión que se tome en el plebiscito con relación al proyecto de renovación del alumbrado público por medio de concesión, la obligación es dar mejores servicios a los chihuahuenses, tanto en programa de bacheo, llevar mejoras a las colonias, de seguridad y también de iluminación.

“Hoy nos toca este proyecto de iluminación, que está muy ligado a la seguridad de los chihuahuenses. Si hay un Sí o un No, en el plebiscito, nosotros respetaremos, pero eso no significa que no trabajemos en darles un mejor servicio”, comentó la alcaldesa.

También informó que en próximos días habrá de anunciar un operativo con nuevas cuadrillas para combatir el rezago en los baches, que reconoció es un sentir muy grande entre los ciudadanos.