De 800 productores hoy quedan alrededor de 200

Chihuahua. – “Allá en Chihuahua ya casi desapareció la cuenca lechera y era de las más grandes que hasta las de nosotros, surtían a La Vaquita y a otras asociaciones grandes de lechería. Si viera que bonitas se veían las líneas de trocas que entraban a Chihuahua por Ávalos y por Cerro de la Cruz, ahí entraban las camionetotas tres cuartos y la de media, llenas de leche”, recuerda con nostalgia Santos Anchondo, líder productor de Estación Consuelo.

Luego de la disolución de la empresa cooperativa La Vaquita, en 2004, los productores lecheros del municipio de Chihuahua han tenido que luchar contra los pagos atrasados y bajos de Liconsa, el aumento de los insumos y las adversidades climatológicas que en conjunto, pudieran intensificarse provocando su desaparición.

Luis Valenzuela, representante legal de la Asociación Ganadera Local de Productores de Leche de Chihuahua, calificó de crítica la situación actual y narró cómo a través de la venta de su empresa pasteurizadora común que funcionaba desde los años 60, comenzó la debacle que han tratado de contener a través de la creación de centros de acopio, donde se concentra el producto que se vende a Liconsa utiliza la empresa estatal para los programas sociales de la Federación.

“Ante estábamos todos en La Vaquita, pero se desbarató y pasó a manos de la Zaragoza y nosotros como productores la perdimos, era la pasteurizadora de los productores de leche de Chihuahua, pero se vinieron épocas difíciles y los compañeros estuvieron vendiendo sus acciones hasta que el Grupo Zaragoza compró más del 50 por ciento, y ya siendo mayoritario en la sociedad, fue comprando más participaciones”, narró el productor.

Ya no pueden con los costos

Para Valenzuela, el rezago que se genera a partir del rechazo de la leche, el rezago en los pagos y el bajo precio al que Liconsa les paga cada litro, mantienen al sector a punto del colapso y, por ello, analizan estrategias como la instalación de una pasteurizadora y la venta de producto fresco a través de expendedoras.

“Nos pegan mucho los atrasos del pago, ahorita ya vamos más o menos anivelados, anduvo hasta cuatro semanas por diciembre, pero en ese lapso Liconsa se puso muy estricto en la calidad de la leche, querían pura excelencia, y aparte del retraso del pago nos rechazaron mucho producto porque es difícil conseguir la excelencia y la leche rechazada se fue a las queserías y cremerías, porque nosotros como productores necesitábamos acomodarla a como dé lugar.

En la actualidad, Liconsa les paga el litro a 8.20 pesos en la puerta de la Planta Lilas, de Lázaro Cárdenas, sin embargo el promedio a los productores les queda en 7.60 pesos, descontando los gastos de traslado hasta la región de Cuauhtémoc, de hecho, el peso de subsidio que les brinda la Federación por litro, resulta insuficiente y sólo cubre una tercera parte de los gastos de producción.

“Vamos en debacle, porque más allá de la sequía se acabaron los apoyos gubernamentales. Ya tenemos dos o tres años de que el Gobierno del Estado no apoya y el precio al que nos compra el litro el Gobierno Federal, 8.20 pesos, es un precio muy bajo y no podemos sobrevivir a ese precio, sobrevivimos los que estamos más acondicionados, lo que no tenemos tanto empleado, que uno mismo hace el trabajo, por eso mismo sobrevive uno porque suben todos los insumos, energía eléctrica gasolina, diesel, forrajes que se han elevado en más de 50 por ciento y si así vamos, vamos a desaparecer por completo”.

El productor insistió en repetidas ocasiones que la solución para la supervivencia de sus negocios se encuentra en el aumento del precio de la leche.

Producción local

Daniel Valencia encargado del laboratorio de la Unidad Agropecuaria San Benito, asociada a la asociación local, informó que cada día en la cuenca lechera de Chihuahua se producen 70 mil litros diarios en granjas y establos de la salida a Aldama, Sacramento, las zonas rurales de la carretera a Juárez, así como El Fresno, los llamados Ojos del Chuvíscar, entre otros sectores donde se concentran de 2 mil a 2 mil 500 vacas productoras.

Dijo que este número es muy bajo en comparación a los tiempos de mayor producción, cuando los lecheros ganaban más por su producto, sin embargo, no se pueden hablar d ellos años dorados porque, siempre el sector lechero local ha sido castigado.

“No podemos hablar de las buenas épocas del sector lechero local, porque aquí la producción lechera siempre ha sido castigado, entonces, la época dorada de a lechería no se puede ubicar de tal año a tal año, porque siempre hemos estado raspados”.

Ambos especialistas del ramo coincidieron en que se vislumbra un oscuro panorama para los productores. “Muchos tronaron de un año a la fecha, vendieron sus vacas y se fue para abajo la cuenca porque tardó mucho Liconsa para pagar, pero vamos a resistir hasta donde podamos”, concluyó Valencia.