De cantar en camiones a pedir en la calle

Silvestre Juárez/ El Diario

Chihuahua.- Samuel, quien sufre de discapacidad visual es padre de cinco hijos y es de origen rarámuri, enfrenta la crisis económica debido a la contingencia generada por el Covid- 19, ya que al ser cantante, no ha podido obtener sus ingresos en los camiones urbanos y ha tenido que solicitar ayuda en la vía pública.

Originario de una comunidad de Creel, municipio de Bocoyna en la Sierra Tarahumara, ha estado en la ciudad durante años donde obtiene la mayor parte de sus ingresos con su arte, junta cierta cantidad y se las hace llegar a su familia.

Vive con su esposa en la calle Rubén Jaramillo No. 363, colonia Villa Nueva, donde apenas pueden sobrevivir, ya que la pandemia les ha dado un fuerte golpe a sus ingresos, los cuales no son muchos pero con esfuerzo salen adelante.

Su discapacidad comenzó cuando de bebé le dio sarampión y sus padres no supieron cuidarlo bien por desconocimiento y le afectó la vista, una condición humana que prácticamente la ha tenido toda su vida, sin embargo lo acepta y continua sin dar pasos atrás.

"El problema es que ya no nos dejan subirnos a los camiones. Yo iba más en la ruta del ViveBús, pero pues ya no. Ahora pues no me queda más que pedir. Es que mi trabajo es cantar en los camiones, de eso vivimos", platicó el padre de familia.

Dijo que aunque sí ha habido personas que les han dado despensas, el problema son los gastos como la luz, el agua y hasta el internet, que es parte del trabajo de su esposa y para estar en contacto con su familia.