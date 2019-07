De Chihuahua, las únicas flores con pétalos de jabón en México

Chihuahua.- Se´wá es el vocablo rarámuri con el que se nombran las flores, y también da el nombre a un proyecto único en México, una florería que vende flores con pétalos hechos de jabón. Estas creaciones son idénticas en apariencia, sin embargo este material les otorga un tiempo de vida de hasta tres años y despiden un aroma igual al de esta vegetación por hasta ocho meses.

Cynthia González es la creadora de este proyecto quien, según narró, luego de que iniciara en el negocio de los arreglos personalizados se encontró con comentarios referentes a lo efímero de este tipo de regalos, tales como: “Las flores se marchitan, es un gasto innecesario, mejor que me den el dinero”, lo que la animó a acabar con este tipo de pretextos.

“En mi punto de vista no hay mujer que no le gusten las flores. No hay mujer que le lleguen con un ramo de flores y diga: no las quiero, tíralas, la verdad es que le ablandan a uno el corazón. Entonces hay un choque de decir: sí me gustan pero es dinero tirado a la basura. Por eso estas flores pues nunca se marchitan, tienen la apariencia real y tienen un rico aroma, son decorativas y aromatizantes, claro que te puedes lavar las manos con un pétalo, pero necesitarías ser muy rico para estar usando un jabón como este”, dijo entre risas.

Explicó que en México es punta de lanza en la creación de este tipo de arreglos florarles, una idea que inició con un curso en España, pero que fue perfeccionando de manera autodidacta por prueba y error.

“Las flores se hacen con jabón líquido, glicerina y otros materiales con los que se hace una mezcla y se llenan unos moldes. El proceso dura aproximadamente una semana para el secado y después viene el armado. Es un trabajo muy minucioso, en las rosas más grandes casi lo hacemos pétalo por pétalo”, detalló.

Como base para la mayoría de los arreglos se utilizan “guares”, cestas tejidas por manos de tarahumaras quienes colaboran con este proyecto chihuahuense ya que Cynthia tiene trato directo y sin intermediarios, y de lo cual no se cobra ninguna comisión, pues el precio del guare se paga completo a los tarahumaras, mientras que las ganancias provienen sólo de la flor de jabón con las mujeres que realizan este tipo de artesanía que va muy bien con el proyecto.

Hasta el momento la florista en jabón trabaja en un taller dentro de su domicilio particular, señaló que cada semana se dedican a la producción para mantener un stock, sin embargo venden de forma particular con entregas a domicilio así como para eventos especiales como bodas, XV, bautizos, entre muchos otros, para lo cual se deben pedir con anticipación.

Los planes para Se´wá son conseguir un amplio local, sin embargo hasta el momento se pueden conseguir por medio de redes sociales en Instagram y Facebook como Se´wá Florería de Jabón, y los precios van desde los 25 pesos por una flor hasta 2 mil 500 pesos por arreglos, siendo incluso más baratos que la flor natural.