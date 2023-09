De eso murió el profesor...

El hombre que se sentó en la jardinera y que sacó de entre sus ropas un cigarrillo y se lo estaba fumando con las piernas cruzadas y con aquellos los mismos ademanes del difunto, era por cierto igual a él, sin duda.

Benito, el conserje, se trajo al otro mozo de mantenimiento agarrado del brazo, jalándolo hacia la puerta de entrada del edificio. “Y ahora ¿qué me dices, cabrón? ¿Es o no es? ¡Y a plena luz del día!”.

Al otro se le caía la mandíbula casi, de tanto que abrió la boca de puro asombro. “Híjole, Beno, tenías razón, el profe Humberto se resiste a dejar la escuela, pero ¿qué quiere? ¿Dejaría algún pendiente?”.

En eso estaban, cuando en un parpadeo, el espectro del catedrático se desvaneció y quedó flotando el humo como único vestigio de la reciente presencia. “No, no creo que tenga ningún pendiente, pues si estaba fumando de lo más campante”.

En efecto, como lo pudieron comprobar diferentes personas por esos días, al fallecido coordinador del Taller de Fotografía de la Universidad Autónoma de Baja California, le estaba costando trabajo desprenderse del ambiente que le rodeaba en vida.

-Buenas tardes, joven, ¿qué se le ofrece? ¿Viene a pedir informes?

-Me entrevisté ayer con el profesor Humberto Hernández Olmedo, y me citó hoy para evaluarme y decirme en qué nivel voy a quedar.

-Ah... oiga, y ¿cuándo dice que lo vio? ¿Y dónde vio usted al profesor Hernández?

-Ayer, en la cafetería de la Universidad, lo que pasa es que me vio con todo el equipo y se me acercó a platicar... resulta que yo soy un gran aficionado...

-A ver, espéreme, espéreme, que usted no pudo haber visto ayer a Humberto Hernández, ¿no lo estará confundiendo?

-Bueno, mire, me dio su tarjeta y me citó aquí hoy para que nos viéramos en su oficina para entrevistarme. ¿Qué, no está el profe?

La tarjeta de presentación era efectivamente del profesor, y Mario Estévez la reconoció.

“Profr. Humberto Hernández Olmedo. Coordinador del Taller de Fotografía, Escuela de Artes. Universidad Autónoma de Baja California. Campus Mexicali”. Así rezaba el texto de la tarjetita aquella, que tenía el logotipo de la escuela y de la propia universidad.

-Joven, mi nombre es Mario Estévez, soy coordinador del Taller de Fotografía, y tengo el cargo que desempeñó hasta su muerte el profesor Humberto, hace ya casi dos años. Yo creo que le han de haber jugado una broma.

-Es que el señor se veía tan serio...

-¿Me puede describir cómo es la persona que vio usted?

-Así como de su tamaño, pero con una barbita de chivo, pelo entrecano, delgado y de lentes de armazón grueso... con chalequito beige de fotógrafo, y se fumaba un cigarro detrás de otro, de hecho en lo que estuvimos platicando le conté que se fumó cuatro Delicados ¡y con filtro! Delicados con filtro, que son muy raros, en eso me fijé muy bien, y además, sus dientes están todos manchados de amarillo, ha de ser por el tabaco.

-Mmmh, Delicados con filtro, cierto, era lo único que fumaba.

-Y por cierto, le hice la observación de que si seguía fumando así, se iba a morir de cáncer pulmonar, no crea que siempre soy así de metiche, pero ahora que caigo en la cuenta, me entró en ese momento la certeza de que se iba a morir por el cigarro... qué raro.

-De eso murió, joven, de eso murió.