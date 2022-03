De la guardería a la investigación

/ Ivonne Juárez Herrera / Insignias que porta Ivonne Juárez en su uniforme

Chihuahua.- Ivonne Juárez Herrera laboraba en una guardería, pero hace poco más de cuatro años decidió ingresar a la academia de policía en busca de conocimientos y experiencias distintas. Hoy, es investigadora de la Unidad Especializada en Delitos de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal -DSPM- estudia la licenciatura en Alta Dirección y Tecnología Policial y aspira a seguir preparándose con el objetivo de lograr que su trabajo deje huella.

A sus 34 años de edad, Ivonne es una de las 261 mujeres policías que forman parte de la DSPM en la capital del estado y asegura que el tema de la violencia de género, le ha atraído a lo largo de su vida, por lo que formar parte de la unidad de investigación resulta satisfactorio, aunque difícil.

“Siempre me ha gustado el tema de violencia de género. Apliqué para poder pertenecer al grupo, me hablaron y tengo do meses allí. El trabajo que hacemos no termina cuando vemos a una mujer privada de la libertad o de la vida, nos encargamos de investigar el entorno, cómo se llama, dónde vive, qué hay a su alrededor. Va más a fondo de lo que es atender solo el problema. Sí hay un impacto al ver a una mujer asesinada, somos vulnerables y el ver a una persona así te impresiona y quieres encontrar al responsable, saber por qué pasan ese tipo de cosas. Surge la solidaridad de género, claro que sí”.

Sin embargo, a pesar del impacto y la solidaridad de la que habla, Ivonne tiene claro que no puede permitirse ser débil ante las víctimas o los familiares, sino tratar de encontrar un equilibrio entre la fortaleza y la sensibilidad.

“Respetamos el dolor de los familiares, pero no vamos a llegar llorando o decaídos. Debemos tener una postura fuerte. En el fondo es algo doloroso y como ser humano lo sientes, pero es claro que con el trabajo que hacemos se debe desarrollar un carácter sin llegar al extremo de la frialdad, porque al final de cuentas somos humanos y sentimos”.

Los casos de violencia donde se involucra a menores de edad, son -dice- los que le causan un mayor impacto y hay momento en los que sí se pregunta cómo puede aguantar dichas situaciones.

“En lo particular me causa un gran impacto cuando hay un menor sin vida. Me tocó un niño de dos años que se ahogó por descuido de su mamá y otro en el que padre mató a su niña con proyectil de arma de fuego y también lo hizo él. Son casos muy difíciles, pero aun así tienes que mostrar una postura y comportarte de cierta manera. Cuando terminas de atender ese tipo de problemas si te afecta la condición emocional y después de que ya atendiste el problema, cuando estás fuera te preguntas ¿cómo puedo aguantar ese tipo de cosas?”.

Sus propios hijos son la respuesta a los cuestionamientos respecto a su labor, ya que, pasar tiempo con ellos le permite disfrutar la vida y desconectarse de los temas laborales cotidianos que por sí mismos implican violencia.

“Sí tenemos atención psicológica y de verdad se necesita. Igual cuando tomo vacaciones o llego a casa me desconecto. Tengo una vida y hay que cuidarse, blindarse de alguna forma. Me gusta mucho escuchar música y pasar tiempo con los niños, hacer actividades con ellos, salir a pasear para no estar pensando en el trabajo”.

Cuestionada respecto a la posible “resistencia” al cambio o conductas misóginas que sus compañeros policías pudieran tener, Ivonne asegura que -en su caso- no ha enfrentado dicho problema, aunque reconoce que a la sociedad aún le falta avanzar en ese sentido.

“Considero que siempre hay comentarios misóginos en contra de las víctimas, pero no es de los policías de quienes llegan, de la sociedad siempre están allí. Hemos avanzado en cuestiones de respeto porque las mujeres son consideradas ahora para tomar un puesto mayor, se les toma más en cuenta. Lo que queda entre nosotras es unirnos más, apoyarnos, porque muchas mujeres todavía están educadas de esa forma en la que nos decían que teníamos que estar en casa y aguantar todo. Todavía está el miedo que se les siembra. Falta tener más orientación y una educación encaminada al crecimiento integral”.

Ser policía no estaba en sus planes, ni siquiera lo imaginaba, porque de pequeña quería ser maestra de preescolar. Lo logró, aunque eso no le dio la satisfacción que ahora siente al vestir un uniforme y desarrollar sus actividades diarias como parte de los guardianes del orden.

“Cuando era niña no pensaba ser policía, quería ser maestra de preescolar y duré 10 años dedicándome a eso. Era maestra, trabajaba en una guardería; cuando llegué al otro extremo muchos me dijeron que cambio tan radical. Antes trabajaba 8 horas diarias en la guardería y ahora son 12 o más, pero no se compara lo que siento trabajar ese tiempo a lo que sentía antes. Mi trabajo no me cansa porque me gusta lo que hago”.

El ingreso a la academia se dio casi de manera fortuita y fue al estar allí cuando empezó a tomarle el gusto a los conocimientos y habilidades que iba desarrollando. Ese primer paso -apunta- es complicado, pero la satisfacción del logro se encuentra al final del día.

“Ya me quería salir de mi antiguo trabajo y cuando mi hermano me invitó a que entrara a la academia que el trabajo estaba muy padre, dije a ver qué pasa. Pensaba que iba a ser diferente y por ser mujer no iba a ser bien vista. Para entrar a la policía te hacen diversos exámenes, y ver que sí los iba pasando me animó. Cuando llegué a la academia éramos 10 mujeres, fue un reto terminar porque si fue difícil física y emocionalmente, separarme de mis hijos. Prepararte para ser policía es complicado, pero es un orgullo y satisfacción salir y decir que lo lograste. Era sedentaria por completo, en la academia te capacitan y empiezas a ejercitarte. Me empezaron a gustar las materias, el uso de las armas, le tomé gusto y me di cuenta que había perdido muchos años. Tenía 29 cuando entré”.

El futuro lo visualiza con una mayor preparación y -por qué no- con un cargo más alto dentro de la corporación a la que pertenece

“Quiero terminar la licenciatura, seguirme preparando, quiero crecer, me gustaría mucho ser sargento y seguir hasta donde llegue. Sí agradezco mucho las oportunidades para estudiar y la gratuidad, pues no en cualquier lugar se da. Mi hija más chica dice que quiere ser policía como su mamá, yo no le diré que no, pero serán ellas quienes decidirán. Me ven como si fuera una heroína, eso me enorgullece mucho, porque te ven grande”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Ivonne asegura que nunca pensó llegar a donde está y que las mujeres tienen la capacidad de realizar cualquier actividad, solo hay que plantearse propósitos y cumplir con ellos.

“Pienso que uno mismo se pone sus propios límites. Yo antes era callada y sumisa, no me imaginé llegar a donde estoy. Desde que entré a la academia acepté el reto, lo cumplí y ahora hasta donde tope. Si tú piensas y te lo propones vas a poder, de eso no hay duda; pero si solo te estás limitando y diciendo que no puedes, no vas a poder, la mente es muy poderosa y por eso siempre hay que ver más allá para lograr lo que te propongas. Ahorita las mujeres ya pasamos a otro nivel, eso es muy padre. Cada vez veo más compañeras, ahora hay mandos de rango muy alto y son mujeres, mi jefa de grupo es una mujer y eso me enorgullece”.

