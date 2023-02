De ser niñas a ser madres

Mil 078 niñas de 10 a 14 años han tenido que soportar durante nueve meses todo lo que conlleva un embarazo: desde los síntomas leves conocidos, hasta los más fuertes a la hora del parto y de acuerdo con la Secretaría de Salud a nivel estatal, en el año 2022 se registraron 8 mil 113 nacimientos vivos, cuyas madres fueron niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

De esos alumbramientos, 334 fueron de niñas de 10 a 14 años, mientras que en adolescentes de 15 a 19 años, fueron 7 mil 779 casos.

Los partos de niñas de entre 10 a 14 años se presentaron en Allende con siete nacimientos, en Balleza uno, en Bocoyna 17, en Buenaventura dos, en Camargo ocho, en Cuauhtémoc 36, en Chihuahua 50, en Delicias 22, en Gómez Farías uno, en Guachochi 44, en Guadalupe cuatro, en Hidalgo del Parral 20, en Jiménez cuatro, en Ciudad Juárez 96 y en Madera uno al igual que en Morelos.

En Nuevo Casas Grandes se registraron 17, en Ojinaga dos y en San Francisco de Borja uno.

Para el grupo de 15 a 19 años fueron uno en Ahumada, en Aldama dos, en Allende 98, en Ascensión 12, en Balleza uno, en Batopilas nueve, en Bocoyna 209, en Buenaventura tres, en Camargo 160, en Carichí dos, en Cuauhtémoc 790 y en Cusihuiriachi uno. Chihuahua, fue uno de los sitios donde más embarazos hubo ya que se tuvieron mil 447 casos.

En Chínipas sólo ocurrió uno, en Delicias 520, en Gómez Farías cuatro, en Guachochi 355, en Guadalupe y Calvo 130, en Guazapares y Guerrero dos, en Hidalgo del Parral 369, en Janos uno, en Jiménez 107, en Juárez 3 mil 60, en Madera tres, en Meoqui y Moris uno, en Morelos cinco, en Namiquipa siete, en Nonoava tres, en Nuevo Casas Grandes 425, en Ojinaga 38, en Riva Palacio cinco, en San Francisco de Borja uno, en Saucillo tres y en Urique uno.

En el año 2021, se registraron 9 mil 273 nacimientos en adolescentes, de los cuales 363 corresponden a adolescentes de 10 a 14 años, y 8 mil 910 al rango de 15 a 19 años.

En el grupo de 10 a 14 años, los municipios con nacimientos vivos son Ahumada con un caso, Allende con nueve, Batopilas con dos, Bocoyna con 22, Camargo con 16, Cuauhtémoc con 53 y Chihuahua con 47.

En Delicias hubo 25 embarazos, en Guachochi 38, en Guadalupe y Calvo ocho, en Hidalgo del Parral once, en Jiménez cinco, en Juárez 101, en Nuevo Casas Grandes 20, en Ojinaga cuatro y en Saucillo uno.

En el rango de 15 a 19 años, los municipios son Ahumada con siete, Aldama con dos, en Allende 165, en Ascensión 17, en Balleza 10, en Batopilas cuatro, en Bocoyna 297, en Buenaventura cinco, en Camargo 152, en Carichí uno, en Cuauhtémoc 885, en Cusihuiriachi uno, en Chihuahua mil 563, en Delicias 587, en Galena cuatro, en Gómez Farías diez, en Guachochi 418, en Guadalupe y Calvo 169, en Guazapares dos, en Guerrero siete, en Hidalgo del Parral 363, en Janos cinco, en Jiménez 134, en Juárez 3 mil 529, en Madera tres, en Maguarichi uno, en Meoqui y Morelos uno, en Namiquipa cinco, en Nuevo Casas Grandes 475 y en Ojinaga 73.

En Riva Palacio, Santa Bárbara y Temósachic uno, mientras que en Rosales se contabilizaron tres, en Saucillo dos, en Urique cuatro y en Uruachi dos.

Respecto al año 2020, se registraron 10 mil 009 nacimientos, de los cuales 381 corresponden a las edades de 10 a 14 años, y 9 mil 628 al grupo de 15 a 19 años.

En el grupo de 10 a 14 años se presentaron en Allende con siete nacimientos, Batopilas con dos, Bocoyna con 14, Camargo con seis, Cuauhtémoc con 41, Chihuahua con 56, Delicias con 30 y Gómez Farías con uno.

En Guachochi se tuvieron 51 casos, en Guadalupe y Calvo seis, en Guerrero dos, en Hidalgo del Parral 23, en Jiménez cuatro, en Juárez 118, en Madera y Urique uno y en Nuevo Casas Grandes 14 y en Ojinaga uno.

De las edades de 15 a 19 años, los municipios son Ahumada con 11, Aldama con uno, Allende con 143, Ascensión con 26, Balleza con 10, Batopilas con once, Bocoyna con 306, Buenaventura con tres, Camargo con 179, Carichí con cinco, Cuauhtémoc con 894, Cusihuiriachi con uno, Chihuahua con mil 768, Chínipas con uno, Delicias con 644, Galeana con tres, Gómez Farías con doce, Guachochi con 420, Guadalupe y Calvo con 154, Guazapares con cuatro, Guerrero con siete, Hidalgo del Parral con 442, Janos, Morelos, Moris, Jiménez, Maguarichi y Saucillo, uno.

En Juárez se contabilizaron 3 mil 854, en Namiquipa seis, en Nuevo Casas Grandes 493, en Ojinaga 81, en Riva Palacio tres, en Rosales doce y en Urique cinco.

Ante esto, Mariela Castro Flores, analista política y experta en derechos sexuales y reproductivos, señaló que el posicionamiento es el de "niñas no madres".

"Hay que instar a las autoridades a que verifiquen, analicen y hagan una investigación en estos casos", refirió Mariela.

Así mismo, la activista dijo que ante estas cifras, es evidente el rezago de como se manejan las políticas públicas y la omisión del Estado.

"Son las omisiones que el Gobierno del Estado ha realizado por que aunque existe un recurso para tratarlo, no se está usando. Independientemente de que se hayan convertido en madres por un derecho reproductivo, todo embarazo en la infancia se trata de una violencia sexual", dijo Mariela.

En agosto del año pasado, se denunció en la columna de El Diario de Juárez el caso de Paola (nombre ficticio por garantía de derechos), el caso de una niña de 10 años que tuvo que dar a luz, pese al riesgo que esto implicaba.

Sin embargo, ella no es la única que ha tenido que vivir esta experiencia a su corta edad, ya que hay otras 27 mil 395 más. En el editorial se refirió que esta pequeña transitaba de quinto a sexto año en la escuela primaria Abraham Lincoln y que tanto ella como el recién nacido se encontraban en situaciones muy graves de salud, eso sin poner sobre la mesa las esferas psicológicas, familiares, económicas y sociales, entre otras.

Aunque se dio a conocer que dicho caso fue atendido de manera urgente por la Dirección de Gestoría y Atención Ciudadana, a cargo de José Mauricio Padilla, quien tuvo el consentimiento del director de Desarrollo Social, Arturo Urquidi, y quienes diseñaron un modelo para atender este tipo de problemáticas, la colectiva feminista Marea Verde señaló que en este caso habría que hacer una investigación, ya que hubo una posible omisión por parte de las autoridades.

“El posicionamiento es el de ‘niñas, no madres’ y primero, hay que revelar cuál es el contexto de la niña, instar a las autoridades a que verifiquen, analicen y abran una investigación, por que incluso en términos del embarazo adolescente, es una violación”, expresó Mariela Castro.

Asimismo, en la columna se dijo que la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común del Estado y el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes deberían ser los encargados de atender los embarazos a temprana edad y que, en esta materia, Chihuahua sigue arriba de la media nacional, con cifras que rondan los 4 mil casos al año de mujeres que son madres entre la niñez y apenas la mayoría de edad.

Omisión por parte de la autoridad

La activista dijo que habría la necesidad de llevar a los funcionarios que intervinieron y que posiblemente fueron omisos, con las autoridades correspondientes para abrir una investigación y así saber quiénes fueron los responsables.

“Habría que preguntarse qué autoridades tuvieron conocimientos desde antes y preguntarse cuáles fueron los motivos por los que permitieron que ese embarazo continuara, porque ahí sí fue un caso de agresión sexual, porque ninguna niña, ni siquiera una adolescente, puede consentir un embarazo”, refirió Mariela.

Asimismo externó que esto podría incurrir en una violación a los derechos humanos y que en caso de que se ubique a las personas involucradas, habría sanciones.

“Los servidores públicos podrían quedar inhabilitados, pero también hay una sanción al Estado. Se le emiten recomendaciones y esto tiene que ver primero con que la víctima tenga reparación del daño”.

¿Qué dice la CEDH?

Por el caso de Paola se desataron varias interrogantes y varios posicionamientos, entre ellos el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien catalogó este hecho como un asunto realmente grave.

“A todas luces es realmente grave, habría que indagar varias cuestiones. Para empezar, quién sería la persona que asumiría la paternidad, porque tratándose de una persona mayor de 14 años, podríamos estar ante la comisión de un delito o de una falta equiparable si fuera menor a un delito de violación”, expresó Néstor Armendáriz, presidente de la CEDH.

Además, refirió que este hecho implica varios derechos, no sólo el de la seguridad sexual, sino de la libertad, el interés superior de la niñez y muchos otros.

“Una niña de esa edad no está en condiciones de asumir la maternidad, ni siquiera de transitar por el proceso de embarazo, no es el momento oportuno para ello, obviamente, hay que cuidar que a ella no se le vaya a revictimizar, ni mucho menos a el o a la bebé”.

‘Alteraciones severas a la vida de la pequeña’

De acuerdo con Elizabeth Ruiz González, sexóloga y psicoterapeuta, todo lo sucedido derivará en alteraciones severas a la vida de la pequeña, de forma biológica, social, psicológica, económica y familiar.

“Un embarazo a tan temprana edad nos demuestra una serie de eventos terribles, el más grave es la violación de una niña, no existe un escenario donde una niña pueda dar consentimiento para tener una relación sexual, lo cual debe ser perseguido y resuelto”, explicó.

Dijo que posterior a eso debió tener el acceso a un protocolo de atención a víctimas que incluyen la pastilla de emergencia, la cual prevendría el embarazo y de igual modo la profilaxis para evitar y atender una posible infección de transmisión sexual.

Un fallo en la sociedad

La sexóloga refirió que los protocolos están hechos para dar prioridad a la salud de las personas, pero hubo un fallo como sociedad.

“Le fallamos como sociedad a la niña en protegerla, vivimos aún sin educación sexual de calidad, la violencia de género sigue sin erradicarse, la atención sigue siendo escasa o de difícil acceso y los protocolos siguen siendo cuestionados. La realidad es que una persona de 10 años no puede hacerse cargo de un bebé”.

En lo que respecta a su desarrollo, Elizabeth dijo que existe una alteración, pues a los 10 años el desarrollo cognitivo sigue en crecimiento y su capacidad de toma de decisiones, de control de impulsos y razonamiento, no le permitirán asumir responsabilidades.

“Podemos romantizar la maternidad, imaginando que el ‘amor’ le podría compensar, pero el desgaste constante de la responsabilidad sólo podrá generar una disonancia y fuente de ansiedades. En el mejor de los casos si otra persona asume el rol de madre o padre, le quedará enfrentar la cultura que dicta que ‘el rol más importante es el de ser madre’, pero qué pasa si ella no lo elige o no era el momento, la culpa que como sociedad generamos tendría consecuencias”, finalizó la especialista.