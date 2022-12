Debe defraudadora 10 mdp a más de 30

Chihuahua, Chih.- A un año y tres meses de que los clientes de una empresa dedicada a las bienes raíces comenzaran a dejar de recibir el pago de sus rendimientos, la Fiscalía de Distrito Zona Centro logró establecer un acuerdo reparatorio por un monto de 15 millones de pesos en favor de 54 víctimas.

Sin embargo, aún quedan por cubrir cerca de 10 millones de pesos a más de 30 personas, ya que en la investigación abierta por el delito de fraude se estableció un posible quebranto por 25 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, todavía no hay conciliación con un número que ronda los 30 y 50 de los afectados, quienes prefirieron no firmar acuerdos debido a que aún no confían en la empresa, pero se espera que una vez que comience a repararse el daño, más personas se sumen a los convenios.

Esto sin contar las 155 demandas en materia civil y mercantil presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia hasta el 15 de noviembre del presente año. No obstante esta situación, la empresa, cuyo nombre se reserva a petición de la Fiscalía y para no afectar las negociaciones alcanzadas, demostró el interés que tiene para resolver el conflicto surgido desde septiembre de 2021 y poner fin a las querellas que decenas de clientes presentaron ante el Ministerio Público.

El 17 de febrero de 2022 El Diario dio a conocer por primera vez el caso, cuando una de las afectadas señaló que desde septiembre de 2021, al menos 65 inversionistas dejaron de percibir los rendimientos que se les habían prometido y tampoco habían recibido el capital que entregaron al inicio.

De acuerdo con la declaración brindada por algunos de los afectados, dicha moral contaba con mil 500 inversionistas y al menos 65 se habían agrupado para tomar acciones legales, entre ellas, la presentación de querellas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la comisión del delito de fraude.

La compañía, dedicada a la venta de bienes raíces, todo tipo de seguros y a captar inversiones, les ofrecía rendimientos mensuales del 9 por ciento. Muchos de los inversionistas depositaron al menos 250 mil pesos, pero hay personas que entregaron sumas millonarias.

El conflicto explotó cuando la firma comenzó a demorarse en los pagos, emitiendo un comunicado en el que les explicaba que esto se debía a dificultades con la institución bancaria Banregio, con la que realizan sus operaciones.

Posteriormente, les hizo llegar un oficio con fecha del 24 de agosto de 2021 para explicarles que, debido a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se habían retrasado las operaciones del banco en mención.

Para evitar que el caso saliera a la luz, la compañía hizo firmar a varias personas una carta responsiva en la que las comprometía a no realizar actividades que afectaran su “prestigio”, inhibiendo así que tomarán acciones en su contra.

Una de las personas defraudadas que pidió reservar su nombre, narró que junto a su esposo invirtió cerca de 2 millones 500 mil pesos en la empresa en septiembre y, tras recibir un primer pago, dejó de percibir sus rendimientos.

A raíz de esto, la moral le entregó un cheque para la devolución de su capital, el cual intentó cambiar en Banregio, pero en el banco le informaron que dicha empresa ya no tenía cuentas en el banco.

La moral también usó como argumento que meses atrás, se habían emitido de manera masiva cheques a las personas afectadas con el afán de agilizar los pagos retrasados por problemas con la cuenta que manejaban en Banregio.

Sin embargo, según refirió la firma, estos cheques se cobraron de forma anticipada, lo que causó que dicha institución bancaria bloqueara sus cuentas y hasta la fecha no han podido acceder a ellas.

El mensaje también refiere que, en tanto resolvían la situación, les darían como garantía de pago a sus acreedores unos “lofts” en la colonia San Felipe, valuados hasta en 69 millones de pesos que, sin embargo, todavía se encontraban en proceso de construcción.

Dentro de los trabajos para fomentar la cultura de la paz y coadyuvar en la restauración del tejido social, la Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de facilitadores del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (Cemasc) lograron un punto de acuerdo entre las partes para resolver la matoría de los casos.

La Fiscalía informó que la carpeta de investigación fue iniciada en este año, a partir de la recepción de varias denuncias ante el Ministerio Público, en las que, se advertía sobre la probable comisión del delito de fraude, toda vez que las víctimas señalaron haber invertido cuantiosas cantidades de dinero en una empresa, por ello, a fin de brindar una solución rápida y eficaz, la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales y ante aceptación de las partes, turnó el caso al Cemasc, en donde se pactó voluntariamente un acuerdo reparatorio por 15 millones de pesos, los cuales serán pagados a las víctimas en su totalidad.