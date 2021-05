‘Debe FEM atender todos los casos’

Chihuahua, Chih.- La titular de la agrupación Justicia Para Nuestras Hijas, Norma Ledezma, explicó que gran parte de los homicidios de mujeres, sin importar si son por cuestiones de género, están relacionados con la violencia hacia las féminas, por lo que dijo que debe ser la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) la que lleve todas las investigaciones relacionadas con esos crímenes.

Esto en respuesta a la declaración que hizo el pasado sábado el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, respecto a que relacionó los crímenes de mujeres en esta ciudad con el crimen organizado, y descartó que sean delitos por razones de género.

“La mayor parte de los que corresponden a la zona centro, son temas que igual que los hombres, están vinculados al tema de drogas o de actividades ilícitas”, explicó a El Diario vía telefónica.

Al respecto, Norma Ledezma dijo en entrevista que “desde Justicia para Nuestras Hijas consideramos que todos los casos los debería atender la Fiscalía Especializada”.

Aclaró que con esto no acusa a ninguna fiscalía de zona que esté mal al realizar las investigaciones que son de homicidios de mujeres y que no tienen que ver con violencia de género, sino que han podido detectar casos en los que la base o la consecuencia del crimen es por razones de género.

“Tienen que ver su origen para ingresar al mundo de las drogas, del crimen organizado o del consumo de drogas. Tuvo que ser desde una base de violencia de género; es decir, un esposo, una pareja, un novio que las metió en ese mundo, ya no pudieron salir y terminaron ejecutadas”, puntualizó.

“Muchísimos casos de esos podrían tener algún dato de género”, comentó la litigante, a la par que explicó que desde el momento en que se localiza a una mujer sin vida la FEM comienza con las indagatorias, pero al avanzar la investigación y se determina que no tiene que ver con violencia de género, se turna el caso a las fiscalías de género.

Sin embargo, Norma Ledezma criticó que dichos casos ya llegaban con una especie de etiqueta en el sentido de que, al no ser por violencia de género, ya formaban parte del fuero común.

“Es la de género la que no los atrajo, es la de género la que los radicó para allá porque no encontró elementos para poderlos detener”, expresó, citando que ella había tenido conocimiento de que algunos de esos homicidios, aunque en apariencia no sean por causas de género, al darles una investigación más profunda por parte de la Fiscalía Especializada, probablemente se pudieran encontrar datos de por qué esa mujer estuvo en ese momento que la condujo a que fuera asesinada.