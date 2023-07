Debe iniciarse la Transformación: Adán Augusto

Gabriel Ávila / El Diario

En su visita al municipio de Chihuahua el aspirante a candidato presidencial por Morena, Adán Augusto López, enfatizó que este estado del norte tiene gran importancia para la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación. Con los chihuahuenses se comprometió a lograr tarifas eléctricas preferenciales, como lo hizo cuando fue gobernador de Tabasco, así como continuar con programas como las becas del Bienestar, que dijo se acabarían de llegar otros partidos al poder.

“Chihuahua es un estado muy importante donde tenemos que hacer el mayor de nuestros esfuerzos para que inicie la transformación, se consolide”, fueron las primeras palabras del aspirante a su arribo a la capital. Luego de su visita a Juárez durante la mañana de ayer, señaló que los chihuahuenses fueron “muy participativa y animados”.

Quien se desempeñara como secretario de Gobernación en esta administración presidencial eligió la plaza de Pancho Villa como sede de su evento al que acudieron cientos de personas vistiendo en su mayoría camisetas de color rosa. Augusto aprovechó para dar un recorrido y saludar a los presentes quienes lo esperaron por 50 minutos.

Ya en el pódium López fue presentado por el delegado del Bienestar Marcelino Gómez y la diputada con licencia Andrea Chávez.

Al iniciar su discurso Adán Augusto agradeció la presencia de visitantes de Aldama, Aquiles Serdán y Chihuahua. Asimismo inició su discurso refiriéndose a la diputada Chávez como un relevo generacional en Chihuahua para sustituir a los malos gobiernos. Asimismo fue contundente al mencionar que la diputada ha sido víctima de una injusticia en el estado sólo por apoyar su proyecto.

“Tomó una decisión políticas que fue separarse de su cargo como secretaria de comunicación de Morena Nacional para ayudarnos en los trabajos de coordinación de nuestros recorridos. Por esa decisión ahora es objeto de una injusta guerra sucia. Nada más por haber tomado una decisión política y apoyarnos a nosotros. No se vale que una joven talentosa, honesta que como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho representa el relevo generacional se le ataque de esa manera. Por eso aprovechamos para decirles, que lo escuche la señora de Palacio de Gobierno, la que dijo que me iba a poner una aduana cuando llegáramos a Chihuahua. Que escuche que Andrea no está sola, que la apoyamos nosotros”, destacó.

Enfatizó que será Chávez quien traiga la 4ta Transformación a Chihuahua pues consideró que el estado ya no merece malos gobiernos; “sumidos en el mal de la corrupción, de la dejadez y la indolencia. Yo, y que lo escuche bien, vine un día y le dije a la gobernadora que no era con hipocresía como se debe gobernar Chihuahua”.

Recordó que cuando vino a promover la reforma lo condicionó para su aprobación, sin decir con qué.

Posteriormente hizo un recuento del esfuerzo del presidente Obrador para llegar a la Presidencia pues dijo que al presidente lo ve como su maestro en la política

Terminarán becas si otro partido llega al poder, afirma el aspirante a candidato"

y que buscarán continuar con su transformación en México.

Asimismo enfatizó la presencia de ferrocarrileros, adultos mayores y quienes apoyan el movimiento como los trabajadores del Bienestar. A todos ellos mostró su apoyo en sus luchas. A los ferrocarrileros prometió reformas al Poder Judicial y Suprema Corte de Justicia, para que se puedan resolver problemas legales como también para los ejidatarios de Chihuahua. A los adultos les garantizó continuidad becas del Bienestar que llegarán hasta 6 mil pesos a partir de 2024. Mientras que a los trabajadores del

Bienestar les garantizó que no los dejarán solos, pues cabe recordar que 70 de ellos fueron despedidos de manera injustificada.

Asimismo señaló que para Chihuahua de ser presidente habrá tarifas eléctricas preferenciales, como, dijo, lo logró cuando fue gobernador de Tabasco. Como amigo y alumno político de Andrés Manuel López Obrador garantizó que continuarán los beneficios como un menor precio en la gasolina.

Adán Augusto continuará el día de hoy con su gira en Chihuahua en el municipio de Delicias.