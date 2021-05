'Debe México asegurar continuidad del T-MEC'

Tomada de internet

México debe asegurar la continuidad del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, sin dejar de lado los señalamientos que ahora se hace temas de seguridad jurídica de inversiones, política energética, reforma laboral, reglas de origen para el sector automotriz y atención al cambio climático, entre otros.

Lo anterior lo señalaron ayer el presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Sergio Mendoza Vidal y su homólogo de Canacintra, Antonio Valadez García, quienes resaltaron que era de esperar que ante tanta incertidumbre que hay en el país, las autoridades de Estados Unidos y Canadá levantaran su reclamo o preocupación en esos rubros.

El lunes y martes, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai y la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary NG, sostuvieron reuniones trilaterales para evaluar los avances del T-MEC.

Sergio Mendoza recordó que el TLCAN no tenía una cláusula de salida del acuerdo comercial, pero sí el T-MEC, por lo que es necesario cumplir con los compromisos pactados y darle continuidad a la relación trilateral.

El empresario dijo que en esas reuniones las contrapartes de Estados Unidos y Canadá levantaron sus quejas y preocupaciones porque México no cumplen con los acuerdos del T-MEC.

Dijo creer que el país no cumple con todas sus obligaciones por lo que hay algo de razón de los socios comerciales, y no es gratis que la inversión extranjera haya caído un 20 por ciento, el nivel más bajo de los últimos 25 años.

La caída de la inversión se debe a la desconfianza que se ha sembrado por las autoridades federales, por lo que era lógico y de esperarse que los socios comerciales externaron su preocupación, ahora es necesario no solo tener capacidad, sino oficio político y ejecutivo para hacer lo que se debe.

Sergio Mendoza dijo que definitivamente se necesita continuar la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, la alternativa, es impensable.

Indicó que se requiere atender los reclamos de los socios comerciales porque se corre el riesgo de sufrir penalizaciones como impuestos, aumento de gravámenes y la misma salida del Tratado.

Planteó que para hacer los cambios necesarios no les basta a las autoridades mexicanas tener voluntad política, sino oficio político y ejecutivo para hacer lo necesario.

Sin embargo, dijo, hasta ahora en dos años que tiene la administración no se ha mostrado la capacidad ejecutiva, ya que no hay una sola cosa que se pueda aplaudir porque no han terminado una sola cosa que hayan empezado.

Para que el país mejore y realmente cambie de rumbo hacia el futuro prometedor ofrecido, hay que terminar las cosas, recalcó.

A su vez, el presidente de Canacintra, Antonio Valadez García indicó que, en el marco de estas reuniones trilaterales, definitivamente hay presión de Estados Unidos y Canadá para que México en diversos rubros.

Comentó el caso de las relaciones laborales en donde ya se manifestaron inquietudes de relaciones sindicales en el Bajío y Tamaulipas, por lo que ahora se tendrán sinodales que evaluarán al sector laboral.

El presidente de Canacintra, dijo que definitivamente se tiene que seguir con la relación de negocios con Estados Unidos y Canadá, de los cuales, con el primero se está en primer lugar como socio comercial.

Finalmente apuntó que es necesario que siga fluyendo la inversión y la relación comercial en condiciones preferentes no arancelarias.