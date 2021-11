Debe renunciar Pablo Héctor González: Joaquín Sotelo

“Por dignidad debe renunciar el presidente del Poder Judicial Pablo Héctor González Villalobos, su labor dejó mucho qué desear, yo fui víctima de sus atrocidades pero nunca me callé, fui yo quien denunció el cochinero Judicial que impulsó Lucha Castro”, expresó ayer el ex consejero de la Judicatura del Estado Joaquín Sotelo Mesta.

Entrevistado por El Diario, Sotelo Mesta quien busca regresar a la consejería mediante amparos que promovió ante jueces federales, afirmó que González Villalobos es una persona que “hasta que tuvo Poder en el quinquenio de Javier Corral tapó todo, conoció muy bien todas las arbitrariedades de Lucha Castro, y hasta la fecha la sigue protegiendo”, afirmó.

Joaquín Sotelo dijo desconocer las razones precisas de la decisión que primero se manejó de que se iba y luego que siempre no.

“Lo que tengo entendido es que ya sacó sus cosas de la oficina, pero no sé por qué siempre no se quiere ir. Lo que sí sé, y creo es que está relacionado, es que el procedimiento de los concursos de jueces y magistrados que yo señalé como probables delitos, sigue vivo y peleando que yo sí puedo pelear el acuerdo del no ejercicio de la acción penal, ese pues va por buen camino y aparentemente la Fiscalía Anticorrupción deberá reabrir el asunto”, enfatizó.

“Yo tengo entendido que ese tema jurídicamente se va agotar y no sé si eso es lo que está pesando mucho”, manifestó Joaquín Sotelo.