‘Debemos poner a Dios primero’

El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, ofició ayer la homilía dominical en la Catedral capitalina, donde exhortó a los fieles a siempre poner a Dios primero en la vida cotidiana, ya que lo demás vendrá por añadidura.

Explicó que la enseñanza de Jesucristo no es olvidar las metas diarias, sino reconocer que son un escalón para subir hacia él, un medio, no un destino como tal, así que está bien tener bienes materiales y amar a los semejantes, sin embargo, hay que tener al Señor como prioridad.

“Jesús nos enseña el amor a la familia, los bienes espirituales, los bienes morales, debemos siempre adquirir para vivir dignamente hechos a imagen y semejanza de Dios. Busquemos primero el Reino de Dios y lo demás se nos dará por añadidura”, explicó el obispo en su sermón.

Lo anterior, lo basó en el evangelio según San Mateo, el cual dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro”.

