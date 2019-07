'Debemos ser más rigurosos en operativos'

Chihuahua.- Luego del ataque armado que sucedió el pasado sábado en la madrugada en el Bar El Alegre, en pleno Centro de la Ciudad, el director de la Policía Municipal, Gilberto Loya, informó que como corporación deberán ser más rigurosos en cuestión de operativos que se realizan en la zona del centro histórico, en específico en lo que compete a este tipo de centros nocturnos y aseguró que en el caso de ese lugar, ya entregaron el material videográfico de las cámaras del Escudo Chihuahua.

"Desde que llegamos como administración, el Centro Histórico de la ciudad es una zona en la que hemos puesto extrema precaución en todos los sentidos. Creamos un nuevo distrito para vigilancia específica.

También ampliamos la cantidad de policías ciclistas y tenemos gran comunicación con Cocentro", destacó. No obstante, añadió que este tipo de hechos violentos como los que se vivieron la madrugada del sábado son una señal de alerta para ser más rigurosos con la seguridad de este sector y trabajar en el tema.

“No podemos negar que hemos tenido incidentes como el de esta madrugada en el que lamentablemente una persona pierde la vida y otras resultan lesionadas. En el lugar se aseguraron unas armas de fuego de una serie distinta de calibres, que dejaron abandonadas.

Sin embargo previendo que esto no se vuelva a presentar ya estamos trabajando como autoridad municipal en lo que a nosotros nos compete para llevar a cabo operativos y revisiones más exhaustivos en estos centros de diversión, que si bien no dejan de serlo, sí tenemos que ser nosotros más drásticos al momento de revisar estos establecimientos y bueno, no sólo en el Centro, sino en toda la ciudad”, dijo.

Comentó que la Plataforma Escudo Chihuahua logró captar algunas imágenes con relación al ataque; sin embargo, detalló que están en un proceso de video análisis, que aunque no es de inmediato, se encuentran trabajando en ello para en próximos días tener información durante y después del hecho violento.