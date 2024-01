Deben funcionar elevadores en el Guízar para mudar dependencias

Chihuahua.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, comentó que para mudar a varias dependencias al edificio Guízar, también llamado “Libertad”, deben estar en funcionamiento total los elevadores, ya que la mayoría de las oficinas son para atención ciudadana y de índole social.

Recientemente, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) anunció que será la primera que cambiará de sede, ya que las actuales instalaciones ubicadas en la Quinta Touché, dejarían de ser para convertirse en museo en su totalidad.

“Nuestro plan es mover algunas dependencias de índole social y mientras no haya elevadores, no podemos. Ahora sí, que estamos a expensas que se hagan las adecuaciones, no sé en cuánto tiempo se harán y mientras tanto vamos a continuar hasta el día de hoy como estamos en las ubicaciones”, explicó el alcalde capitalino.

Las otras dependencias que se contemplan mudarse al inmueble ubicado en Avenida Independencia y Calle Libertad serían Desarrollo Humano y Educación, que actualmente se encuentra en la esquina de la Calle Ojinaga y Tercera; Desarrollo Económico y Competitividad en Calle Escorza No. 2307; Dirección de Planeación y Gobernanza en el segundo piso del ala izquierda del Palacio Municipal; así como el departamento jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento y parte del módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

La urgencia en la Quinta Touché ubicada en Paseo Simón Bolívar e Independencia, es porque en marzo del 2024 iniciará la construcción del complejo cultural, donde será la sede del Conservatorio de Música, que actualmente se alberga en la antigua estación de ferrocarril en Calle Manuel Doblado No. 4501 bajo el Cerro Coronel en la colonia Popular.

En cuanto al IMM, será a partir de este lunes 22 de enero, podrás encontrar sus nuevas oficinas en el quinto piso del edificio ahora nombrado “Libertad”, con dirección en Calle Libertad No. 2, en la esquina con Independencia en el Centro de la ciudad.