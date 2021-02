Deben pagar a Pensiones las instituciones deudoras: Herrera

Juan Alanís/El Diario / Alberto José Herrera, director de Pensiones Civiles

Chihuahua.- El director de Pensiones Civiles del Estado, Alberto José Herrera, informó que de inmediato se deben pagar 80 millones de pesos a los hospitales de Cuauhtémoc y Chihuahua, Ángeles y Christus Muguerza, para restablecer cuanto antes el servicio de los derechohabientes de la institución.

El funcionario, indicó que en total, el adeudo es de 240 millones de pesos, y tiempo antes se depositó un abono de 30 millones, sin embargo, los 80 en cuestión corresponden a lo que piden los hospitales privados para aceptar de nuevo a los afiliados a Pensiones.

“A los hospitales se les debe una cantidad mayor a la que debimos haber pagado el viernes y debemos pagar en estos días y aún pagando el día último de febrero la segunda parte de este adeudo, la suma d ellos dos es lo que les debíamos a los hospitales el 30 de septiembre” sumatoria de servicios de noviembre, diciembre y enero.

Herrera, dijo que la población de jubilados y pensionados del sistema, además de los elementos policiacos, son la prioridad para restablecer el servicio, sobre todo los oficiales que se concentran en la sierra y para ello, insistirán con las instituciones deudoras para que aporten dinero a Pensiones.

Al preguntarle cómo se va a resolver la problemática, su respuesta fue:

“Mire, no está en mis manos, es algo que me rebasa, la tesorería de pensiones depende de los organismos y entidades afiliadas. Si los cuatro o cinco deudores más importantes, no le pagan a Pensiones, pues por eso estamos como estamos ahorita con los hospitales, no les puedo pagar”.

Agregó que el gobernador Javier Corral está enterado del problema y giró instrucciones para resolverlo en el menor tiempo posible, sin embargo, fue enfático en que la tesorería de la Secretaría de Hacienda no accede a facilitar el dinero.

Afuera de Palacio de Gobierno la protesta de afiliados continúa y en la entrevista de Herrera, sonaban de fondo las demandas de los oradores derechohabientes, quienes exigían un servicio médico digno, dado que a ellos se les realizan puntales los descuentos de nómina para contar con un sistema de salud y seguridad social, de acuerdo a su contrato colectivo de trabajo.