Deben privilegiar a médicos mexicanos: reclama Colegio

Chihuahua, Chih.- El Colegio de Médicos de Chihuahua se manifestó en contra de la iniciativa del Gobierno Federal para la contratación de especialistas cubanos, a fin de enviarlos a comunidades marginadas que no cuentan con suficientes doctores para atender a la población.

En el marco de la gira que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuba entre el 5 y 8 de mayo, el Gobierno Federal suscribió un convenio con dicho país para la contratación de 500 médicos especialistas cubanos.

La iniciativa, dijo López Obrador, tiene la finalidad de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicamentos y análisis clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social y que viven las zonas más empobrecidas y alejadas del país, las cuales han padecido una falta crónica de galenos.

La Secretaría de Salud federal añadió que el déficit de especialistas afecta a todo el país. Informó que en Chihuahua hay 3 mil 191 médicos con especialidad, es decir, 85 doctores por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar internacional es de 230 por cada 100 mil habitantes.

Al respecto, el presidente del Colegio, el doctor Jesús Eduardo Esparza Chávez, lamentó que la Federación privilegiara la contratación de profesionistas extranjeros, en lugar de brindar las condiciones laborales adecuadas para que los médicos mexicanos presten sus servicios en estas comunidades.

Sobre las cifras presentadas por la federación, puntualizó que en todo el país, y en nuestro estado hay un número importante de médicos desempleados que buscan espacios laborales con remuneraciones dignas.

Si bien reconoció que no todos los especialistas se sienten atraídos para laborar en ciertas poblaciones, no es por falta de vocación, sino por que no tienen certeza laboral ni tampoco las condiciones de seguridad suficientes para garantizar su propio bienestar.

En este tenor recordó que la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) determinó no enviar a más pasantes o estudiantes que deban prestar su servicio social a comunidades consideradas como de alto riesgo, pero existen médicos ya formados, muchos de ellos originarios de la región serrana, que podrían trabajar en dichos municipios porque son quienes conocen más las necesidades de la población.

Por otra parte,, subrayó que, en Chihuahua, como en otras entidades, existe una Ley Estatal de Profesiones que establece que los médicos extranjeros deben realizar un examen para que certifiquen su capacidad para desempeñarse en el área de la salud, por lo que no pueden entrar al campo laboral sin pasar por este procedimiento.

El médico comentó que actualmente se ha abierto un diálogo entre los diversos colegios del país a fin de cerrar filas en torno a la misma posición para, posteriormente, trabajar juntos en una misma propuesta o posicionamiento.