Deben regidores opositores leer más antes de opinar: Maru

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, criticó los posicionamientos de algunos regidores opositores al calificar que no tienen muchos datos concretos y que deberían leer más antes de opinar.

Lo anterior, luego de que las fracciones edilicias del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunciaran en contra en la entrega del 1er Informe de la administración 2018-2021, al decir que no se ha hecho nada por las comunidades más vulnerables, no hay transparencia y la inseguridad ha aumentado.

Contrario a esto, la alcaldesa dijo que muchos de los datos que se anuncian, están basados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es del Gobierno Federal, que es el mismo partido a los que pertenecen los regidores más negativos. Además, enfatizó en que los organismos internacionales han calificado a Chihuahua como transparente en el manejo de recursos y se ha trabajado mucho por llevar servicios y apoyar a los que menos tienen.