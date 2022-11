‘Deberá obedecer la ley DiDi Plus o cualquier otra plataforma’

Chihuahua.- El servicio de transporte privado en cualquiera de sus modalidades, no ha generado un beneficio considerable y al contrario ha generado afectaciones a quienes tienen su concesión para operar debidamente, afirmó el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, quien manifestó que Didi Plus y cualquier otra plataforma de movilidad, deberán sujetarse a las leyes locales para poder brindar su servicio a la población.

“En Chihuahua las leyes se respetan”, dijo el funcionario estatal, quien manifestó que no entrará en dimes y diretes con esta empresa y que el Estado se limitará a aplicar la ley.

Desde hace un año, la plataforma Didi Plus ha circulado en la ciudad a pesar de no contar con un permiso por parte de la Subsecretaría de Transporte para brindar ese servicio, tiempo durante el cual ha trasladado a cerca de 300 mil usuarios y ha realizado una inversión de 1.5 millones de dólares, según informó dicha plataforma. En las últimas dos semanas, el Gobierno del Estado ha retirado de circulación a diez vehículos que brindan este servicio y ha impuesto alrededor de 14 multas cuyo costo alcanza hasta los 9 mil pesos y asegura que no habrá tolerancia para que, este esquema mantenga operaciones en la capital del estado. La plataforma indicó que, de acuerdo con encuestas internas, existe una alta aprobación del producto entre la comunidad chihuahuense y el 90% de los pasajeros se sentiría decepcionado si DiDi Plus dejara de operar en Chihuahua.

El funcionario estatal expresó que, la empresa Didi o cualquier otra que pretenda operar en Chihuahua deberá sujetarse a las leyes locales, pues no “pueden venir a hacer lo que quieran” y por lo tanto, si no están regulados por el marco legal, no podrán brindar servicio.

En este sentido, expuso que de acuerdo a la experiencia que se tiene con el servicio de transporte privado, no se ve un beneficio sustancial y al contrario, existe una afectación notoria a quienes sí cuentan con su concesión o permiso de taxi o de transporte público, que cumplen con salarios, pago de impuestos, entre otras contribuciones.