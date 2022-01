'Debieron autoridades de Salud implementarlas desde principios de diciembre'

“Las medidas de contención que están implementando ahora en el mes de enero por parte de la Secretaría de Salud, para frenar la propagación del Covid-19 debieron haberlas aplicado en los primeros días del mes de diciembre, antes de las posadas y reuniones navideñas”, cuestionó ayer la doctora Olga Elena Ponce.

“En el gremio médico vimos incrementarse el número de casos sustancialmente del 10 de diciembre en adelante cuando subieron muchísimos en los hospitales públicos y privados, los cuales estuvieron llenos en las camas designadas a Covid”, dijo.

Y abundó la doctora, “realmente me sorprendió y asombra que hubiera un silencio por parte de las autoridades, ya no del cierre económico porque tendremos que acostumbrarnos a vivir con el virus y tomas las medidas de prevención, sin embargo, pero si estar informando diariamente y ahorita tenemos una ola de casos, creo que es una falta de respeto a los ciudadanos el no decir que los contagios se estaban incrementando”, señaló. L

a especialista mencionó que sin alarmar a la gente se debieron haber tomado otras medidas, y reconoció que para los políticos muchas veces tomar medidas no es tan fácil.

“Pero sí se puede encontrar el término medio para tranquilizar a la población, porque los contagios se estaban elevando diariamente. Ha sido asombroso como se ha manejado con un silencio, diciendo que nada más se cuiden ciertas medidas preventivas, sugiriendo a los ciudadanos como estábamos, pero en diciembre se vio claramente como esto subió".

Ahorita los casos están muy altos, lo sé porque estuve atendiendo Covid en los picos anteriores, y cada vez de diciembre recibimos muchos mensajes y llamadas, manifestó.