Decae la salud de Francisca, madre de Daniela Jazmín

Chihuahua.- Ha pasado ya un mes y 20 días desde la desaparición de Daniela Jazmín Reyes González y la salud de Francisca, madre de la joven, se ha visto afectada.

"Creo que la desaparición de mi hija me ha hecho sentirme más mal, mi sinusitis y mis problemas en el esófago han incrementado, además necesito una resonancia médica y no tenemos dinero", expresó Francisca.

La resonancia que Francisca necesita surgió tras una caída en el 2005, desde entonces su brazo no quedó bien.

Sentada en su casa, y con lágrimas en los ojos; la madre de la joven expresó sentirse desesperada.

"Los días pasan y pasan y yo no sé nada. Ya son casi dos meses desde que mi hija salió y no regresó, ya no sé ni qué pensar".

Francisca cuenta que hay ocasiones en las que no se puede levantar de la cama. Pues no sólo es el dolor físico sino también, todo el dolor emocional, la angustia y el miedo.

"He ido a buscarla por todos lados. La he buscado todo el día, hasta la noche; una vez hasta se me rompieron los zapatos de tanto andar".

Los hijos de Daniela también han sufrido la ausencia, pues extrañan a su madre.

"Los niños también la extrañan, ellos dicen que también la sueñan, y tienen la esperanza de que regrese".

En su casa, Francisca tiene una foto de Daniela junto con unas flores; en ella, escribió frases dedicadas a su hija.

"Dios te guarde, te proteja y te salve de todo lo malo", "Los ángeles del cielo te cuiden dónde quiera que estés, mi amor", son las letras dedicadas a Jazmín.

Antes del 20 de mayo Francisca necesita recaudar 4 mil 500 pesos para su resonancia, sin embargo, debido a su situación no ha podido juntar la cantidad.

"Nosotros somos de escasos recursos, yo le digo a mi esposo que, si no se puede ni modo, todo se ha complicado".

Las personas que deseen apoyar pueden hacerlo a través de esta casa editora o, bien, realizando un depósito a la tarjeta: 4152313612933775.

"Les agradezco mucho a todas las personas que quieran apoyar, Dios los bendiga y les dé mucho más", expresó Francisca.