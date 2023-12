Declaran culpable a agresor de Mya

/ El juicio tuvo lugar en un juzgado con sede en Delicias

Chihuahua.- Un juzgado con sede en Delicias encontró ayer penalmente responsable de los delitos de lesiones calificadas y violencia familiar a Érick B. C., quien el año pasado apuñaló en 47 ocasiones a su expareja, Mya Naomi, cuando ambos tenían apenas 17 años.

El juicio dentro de la causa penal 4/2022 inició el pasado 26 de octubre en Delicias. Durante las diversas audiencias, el tribunal valoró las pruebas ofrecidas por ambas partes y concluyó que hay elementos suficientes para determinar que Érick es culpable.

Será el próximo viernes a las 13:00 horas cuando el tribunal individualice las penas que impondrá al agresor.

El 12 de octubre de 2022, Mya Naomi, una joven camarguense de 17 años, fue atacada por su entonces novio, Érick, quien le propinó 47 heridas de arma blanca en el cuello, tórax, cabeza, espalda, brazos y manos.

La joven tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, recibir transfusiones sanguíneas y enfrentar tres factores de muerte. Durante su recuperación, la gravedad de las heridas le impedía incluso comer y beber.

La propia víctima narró que Érick ya había tenido comportamientos violentos pero, en esa ocasión, todo escaló muy rápido cuando le advirtió que debía atender sus problemas de adicción si quería estar con ella.

En ese momento ambos se encontraban en un automóvil; Érick comenzó a exigirle el acceso a sus redes sociales para revisarlas y la insultó.

Asustada, Mya bajó del vehículo para refugiarse en su casa, pero Érick la siguió, la rodeó con su brazo y comenzó a lastimarla con su navaja.

"Perdóname mi amor", dijo Érick cuando Mya comenzó a sangrar, pero ella gritó por ayuda. Él comenzó a apuñalarla de nuevo y luego la dejó abandonada cuando un hombre se acercó para decirle que parara.

Aunque el sujeto llamó a una ambulancia, dejó a Mya a su suerte. Finalmente fue la madre de Érick la que llegó al lugar.

Cuando el agresor fue presentado ante el juez Érick Estrada, éste decidió reclasificar el delito de tentativa de feminicidio, formulado por el Ministerio Público, a sólo lesiones calificadas y violencia familiar, motivo por el cual también modificó la medida cautelar de internamiento a libertad condicional y le impuso como restricciones: no acercarse a la víctima, no acercarse a Camargo, no salir de Delicias y tomar terapias.

Por ello, la Fiscalía apeló la resolución y consiguió que, en segunda instancia, el magistrado Rogelio Guzmán Holguín dictará el internamiento preventivo, pero el adolescente agresor no acudió a la audiencia en la que se le impondría esta medida cautelar el 31 de enero.

Érick se mantuvo oculto y tramitó un amparo para poder seguir en libertad hasta la conclusión del proceso penal en el que, finalmente, fue encontrado culpable.

A raíz de este caso, el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas denominadas “Ley Mya”, tendientes a proteger a las mujeres víctimas de violencia, incluso cuando los agresores son menores de edad.

La iniciativa, enviada al Congreso de la Unión, modifica el artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescente para permitir la privación de libertad por tentativo de feminicidio.

También contempla una reforma al Código Penal de Chihuahua con una pena más grave cuando se cometan delitos en contra de la mujer.