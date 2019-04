Decretan libertad a exsecretario personal de Duarte

Chihuahua.- El ex secretario personal del ex gobernador César Duarte, Jesús Manuel Luna, logró su libertad condicional tras responsabilizarse del uso particular de una aeronave del gobierno para el traslado del hijo del entonces mandatario.

Como pena por peculado le impusieron prisión de 2 años, a la que se le abonará un año que lleva detenido, y el otro podrá llevarlo en libertad.

Además se le impuso una multa de 27 mil pesos y deberá pagar 154 mil por reparación del daño, monto que ya cubre casi en su totalidad con un depósito que hizo previamente por 180 mil pesos, es decir, que tendrá que pagar otros mil adicionales.

Luna está en prisión preventiva desde el 25 de abril del 2018 y en 3 ocasiones los juzgados le negaron seguir su proceso en libertad.