‘Decreto no afectará Protocolos de Sanidad’

Chihuahua, Chih.- Los protocolos de importación de alimentos y mercancías no cambiarán con el Decreto que exenta el pago de arancel y otorga facilidades administrativas para la adquisición de productos de la canasta básica, explicó el director general del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Trujillo.

Arturo González Ruíz, presidente del Consejo Estatal Agropecuario (CEACH), informó que lo anterior se les hizo saber en una videoconferencia que presidió el funcionario con miembros del Consejo Nacional Agropecuario y del Consejo Mexicano de la Carne. Javier Trujillo explicó la forma de operación del Decreto y descartó que entren plagas y enfermedades a México, con la serie de nuevas importaciones que se pretende realizar para atacar la carestía e inflación.

Arturo González dijo que luego de la plática con el funcionario federal, productores y procesadores entendieron mejor dado que se despejaron las dudas en el sentido de que ya no habría la revisión y exigencias de sanidad e inocuidad acostumbrada a las mercancías de importación con el nuevo Decreto.

Señaló que por otro lado, también hubo en su momento algunas reacciones de preocupación de los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, principalmente por este asunto de las nuevas importaciones, pero ya se les explicó y las autoridades fitosanitarias de esos países ven con buenos ojos las modificaciones que se le hicieron al decreto.

A pregunta expresa sobre el origen de las importaciones, el presidente del Consejo Estatal Agropecuario apuntó que ya dependerá de las empresas o personas físicas que lo van a hacer; sin embargo, dijo que se espera que vendrían de los mismos lugares y empresas que tenían trato comercial.

Recordó que uno de los requisitos para obtener la licencia de importación de los productos de la canasta básica es que ya tuvieran experiencia y estén en el padrón de importadores.

Arturo González indicó que ahí es donde entra Senasica, ya que para obtener la licencia, tendrán que exponer de qué países van a traer sus mercancías, y la instancia regular qué tipo de producto se puede importar de esa nación y de qué empresas o ranchos que ya se tiene certificados, por lo que ahí entra el protocolo de sanidad. Definitivamente no se deja abierta la puerta a toda clase de importación sin verificar certificaciones y otros requisitos, por lo que con ello se quita el riesgo de traer plagas y otras enfermedades.

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario, coincidió con su hoólogo del Consejo Coordinador Empresarial, Federico Baeza Mares, de que losproductores del campo de méxico no tienen un piso pare jo en materia de competencia comercial, ya que mientras en otros países se ofrece grandes subsidios e incentivos a la producción, en este país no se apoya a la agricultura comercial. Señaló que se compite en forma desigual con productores de Estados Unidos donde se les apoya con los costos de las tarifas eléctricas e insumos, mientras que en México eso no sucede.

Finalmente, precisó que no se puede ignorar que hay productos con precios regulados en el mercado internacional y se define mundialmente, y todos los productores en tarifas por igual, así como por el hecho de que con los países que se tiene acuerdos comerciales, desde hace tiempo no se aplican aranceles a diversos productos de la canasta básica.