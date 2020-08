Decreto permite a tres en un auto…Policía Vial está multando

Chihuahua- Aunque la edición extraordinaria del Decreto estatal del pasado 10 de agosto, en su apartado de aforo vehicular permite el transporte de la mitad del cupo o máximo tres personas en el interior en semáforo naranja o amarillo, los agentes de la Policía Vial, están imponiendo multas a conductores.

Según denunció José, al circular por el periférico de la Juventud y Politécnico un oficial les marcó el alto ya que en la camioneta iba su esposo Enrique y un amigo, a quien dan aventón para el trabajo; ambos argumentaron que el Decreto permite el aforo de tres en un auto, sin embargo el oficial señaló que sólo se permiten dos y emitió la infracción.

"En la hoja del Decreto donde dice el señor gobernador Javier Corral que en naranja en un vehículo para cinco personas pueden viajar máximo tres, pero fuimos a tránsito y la encargada del área dice que no, que solo se pueden dos. No son los $100.00 pesos que dicen que cuesta la infracción, es el abuso y la confusión que comete la autoridad al no ponerse de acuerdo"

“La gente que tienen a cargo en tránsito ni siquiera sabe escuchar, y nosotros que si tenemos que trabajar y chingarle para sacar la familia adelante, nos joden, no se vale”, dijo el denunciante.