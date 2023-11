Dedica Secundaría 3101 altar a Luz Corral

Foto Cortesía / Dedican altar a Luz Corral de Villa

La Escuela Secundaria No. 3101 ubicada en Avenida De Deza y Ulloa en la colonia Unidad Presidentes, unió a sus alumnos para realizar un alar en honor a María Luz Corral, quien fue conocida por ser la esposa legítima del general Francisco Villa.

Para este año, las maestras Guadalupe Monge y Cecilia Gaitán, fueron las encargadas de coordinar a los alumnos de primero, segundo y tercer grado para realizar esta instalación, la cual, fue hecha con consenso entre los participantes.

Se dio un recorrido por grupos a los más de 400 estudiantes de la secundaria a quienes se les explicó la importancia de preservar las tradiciones mexicanas, lo que debe llevar un altar de muertos, así como la relevancia del personaje a quien se le hace, que en este caso, fue Doña Luz Corral, quien no solamente vivió la época de la Revolución Mexicana al lado de Pancho Villa, sino sobrevivió hasta 1981, no sin antes ceder para museo una finca ubicada en Calle Décima No 3010 de la colonia Santa Rosa, donde ahora la administra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y es un patrimonio de la nación.

Es así, cómo las profesoras explican a sus alumnos, cómo deben respetar la tradición y los personajes históricos, además de hacer este tipo de creaciones con amor y mucha dedicación.

jnunez@diarioch.com.mx