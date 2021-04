Defenderemos a ganaderos desde la cámara alta: Beristain

Tomada de Facebook

Chihuahua.- El candidato a diputado federal el distrito 08 por el Partido Revolucionario Institucional, Pedro Beristain, se comprometió a defender desde el congreso de la unión a los agricultores locales, de lo que llamó “los malos tratos del actual gobierno federal”.

Expresó que su prioridad si llega a ser electo, será el legislar y fortalecer al campo chihuahuense y a los ganaderos locales, por medio de programas para beneficiarlos como en anteriores legislaturas.

“Hoy que han sido maltratados por el gobierno federal, que les ha quitado múltiples apoyos; hoy que el candidato de MORENA que aspira a la gubernatura del Estado ha dicho que el agua no es de Chihuahua, sino de Texas, evidentemente nos obliga a quienes aspiramos a ser legisladores federales, poder defenderlos del mal trato que sufren por parte del gobierno federal, pero también de la ineficacia que tienen por parte del gobierno estatal” manifestó.

Reiteró que se deben fortalecer los programas para el campo; “no puede ser que hoy tengamos carencias que antes no teníamos, ya no existe el programa PROCAMPO, ya no hay subsidios para los agricultores y ganaderos”.