Defiende Bonilla proyecto del Relleno Sanitario ante amparos

Chihuahua, Chih.- Ante los amparos interpuestos contra la construcción del Nuevo Relleno Sanitario Metropolitano Mápula y la resolución de la juez, el alcalde, Marco Antonio Bonilla Mendoza, realizó un pronunciamiento al respecto, el cual se reproduce de manera íntegra a continuación:

“Quiero platicar con ustedes sobre el nuevo relleno sanitario para que todos conozcan el estado de las cosas, porque se trata de un proyecto fundamental para el funcionamiento y desarrollo de la ciudad.

Como saben, desde hace años se ha buscado cerrar el relleno de la salida a Aldama, por las afectaciones a los vecinos y sobre todo por su vida útil que, según los estudios, ya está por terminar.

En la campaña por la alcaldía, todos los candidatos propusimos la construcción de un nuevo relleno sanitario porque se trata de una necesidad urgente e inaplazable. Así que desde el primer día de este gobierno empezamos a trabajar en el proyecto.

La selección del terreno fue una decisión absolutamente técnica, en la que como alcalde no tuve injerencia; se hizo con base en estudios científicos realizados por especialistas de la UACH, que garantizan que el lugar elegido en Mápula cumple con la norma oficial mexicana y no pone en riesgo los recursos naturales de la zona; y esos mismos estudios son los que sirvieron para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental de la Semarnat, que es la aprobación del gobierno federal para hacerlo ahí.

Sin embargo, en las últimas semanas algunas personas han recurrido a amparos para impedir que se realice la obra en ese lugar, y el lunes pasado la jueza primera de distrito concedió la suspensión de la obra y será el 22 de junio, cuando resuelva el fondo del asunto en audiencia constitucional. Así que hoy mismo, estamos parados por una orden judicial mientras revisan los estudios.

Desgraciadamente hay adversarios políticos y mediáticos que han aprovechado este hecho jurídico para atacar a la administración con mentiras y desinformando sobre el proyecto.

Por ello primero, quiero comenzar pidiéndoles que no se dejen engañar por los que buscan sacar raja política con intrigas y falsedades, y que desde la comodidad de las redes se dedican a mentir; por ejemplo: dicen que el terreno se compró caro, falso: están publicados los avalúos hechos por colegios y valuadores profesionales; en los cuales se demuestra que compramos incluso por debajo del valor comercial, y también es público el contrato de arrendamiento con opción a compra, que nos permitió, además de evitar la especulación hacer una compra segura del terreno, ya con la certeza de contar con los permisos necesarios y el pago de las rentas se descontó del precio final de la compra.

Así que, por favor no más mentiras; no somos iguales que esos que no dan información de la construcción del aeropuerto o del tren maya y quieren desaparecer las instituciones de transparencia nacional.

En este gobierno las cuentas son claras, y pueden consultar el proceso y documentos del proyecto en el sitio web del municipio.

Ahora, sobre los amparos que interpusieron algunos diciendo que les afecta por contaminación, quiero decirles que, si bien tienen el derecho de inconformarse por esa vía, las razones que argumentan nos parecen erróneas, pues los estudios científicos que se hicieron durante meses y la Manifestación de Impacto Ambiental de Semarnat nos dan la certidumbre de que el terreno es idóneo, y no afecta los recursos naturales.

Así que probablemente los que se ampararon no lo hicieron por el ambiente sino por intereses, proyectos o ambiciones personales. A quienes se ampararon, les llamo a revisar las investigaciones de nuestra máxima casa estudios, reconsiderar su postura, y entender que lo que están poniendo en riesgo es la solución de una necesidad urgente para todos los habitantes de Chihuahua Capital, incluidas sus familias y amigos que viven aquí.

Sí, porque hoy esos intereses particulares tienen detenida la obra del nuevo relleno sanitario; unos cuantos están poniendo en riesgo la viabilidad de uno de los servicios básicos de la ciudad.

Y para quienes se estarán preguntando ¿y por qué no lo cambian de lugar? Les digo que ojalá fuera así de fácil. Llevó a los investigadores casi dos años de trabajo, visitas a decenas de terrenos, numerosos estudios y pruebas, para encontrar el lugar que nos permitiera cumplir con las normas y generar un buen proyecto para un relleno que dé servicio por más de 70 años.

Ese es el nuevo relleno que estamos listos para empezar a desarrollar en Mápula, ya tenemos las máquinas listas para iniciar la etapa de preparación del terreno, pero hoy estamos detenidos por una orden judicial producto de esos amparos; y cada día que pasa es menos tiempo para tenerlo listo.

Por eso, quiero dirigirme ahora al Poder Judicial de la Federación, para pedirle a nombre de los chihuahuenses, que resuelva pronto, sin aplazar, y que considere los estudios científicos presentados, las resoluciones de las instancias medioambientales estatal y federal, y la opinión docta de los investigadores; y a la par que valore la urgente necesidad de tener un nuevo relleno sanitario que dé servicio a las familias de Chihuahua Capital y resuelva la afectación que hoy tienen más de 80 mil personas que viven cerca del relleno actual y que durante años han esperado por esta solución.

Confío en el sentido humano de la justicia y en que privará el bien mayor y el beneficio social.

Quiero decirles a todas y todos los chihuahuenses, que estamos totalmente decididos a darle a Chihuahua Capital un nuevo relleno sanitario, que llevamos dos años haciendo un trabajo dedicado, minucioso, transparente, con el acompañamiento de profesionales, expertos y científicos; y que vamos a seguir trabajando para lograrlo; que no vamos a ceder en este esfuerzo para dar solución al manejo de residuos de una manera moderna, preservando el medio ambiente.

A los vecinos del actual relleno, les digo que soy plenamente consciente del compromiso de años, y que vamos a seguir trabajando por cumplirlo, a pesar de los obstáculos mezquinos que algunos nos están poniendo.

Hoy, podrán detenernos las máquinas por sus intereses, pero no van a secuestrar el desarrollo de la ciudad.

Hoy podrán atacarnos con mentiras, pero la verdad del trabajo transparente y los resultados, terminará por imponerse.

Porque lo que está en juego no es un gobierno, una administración o mi persona; es el presente y el futuro de la ciudad, el presente y el futuro de nuestra casa.

Hoy nuestra ciudad nos necesita a todos, les pido que nos acompañen en la defensa de este proyecto ante los intereses económicos y políticos de unos cuantos, y caminemos juntos en la realización del nuevo relleno sanitario, por el bien de nuestros hijos y las próximas generaciones”, informa el presidente municipal en un comunicado oficial.