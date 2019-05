Defiende regidor pesca deportiva

Chihuahua.- El regidor presidente de la Comisión del Deporte en el Ayuntamiento de Chihuahua, Juan José Abdo Fierro, declaró que en la pesca deportiva es mínimo el dolor que sufren los peces con los anzuelos, contrario a lo que dicen algunos grupos protectores de animales.

Lo anterior, durante la rueda de prensa en donde dio a conocer los pormenores el tercer Torneo de Pesca Familiar Modalidad de Orilla, a realizarse el próximo 5 de mayo a partir de las 8:30 horas en la Presa Chihuahua, para lo cual lanzó la convocatoria a fin de que los interesados se inscriban.

“A veces hay algunas voces que dicen que es un poco salvaje la pesca. Todos los peces se regresan al agua. Está comprobado que es muy mínimo las especies que no llegan a recuperarse”, comentó el edil representante del Partido Acción Nacional (PAN).

Para este evento, se tienen algunas restricciones con respecto a los anzuelos, los cuales deberán ser de media pulgada, para no dañar a las carpas, que es el pez que se permite.

En cuanto al bagre o lobina, actualmente hay veda para pescar estas especies, por lo que el torneo será muy estricto en cuanto a quienes capturen los peces no permitidos.