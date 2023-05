Defienden Maru y Álvaro agua ante Adán Augusto

Juan Alanís/ El Diario

Chihuahua.- En el marco de la Convención Nacional Ganadera, la gobernadora constitucional del estado, María Eugenia Campos Galván, y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, se pronunciaron por la defensa del sector, especialmente el agua, ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

La gobernadora dijo al alto funcionario que buscarán evitar un conflicto como la llamada 'guerra del agua', que dejó una víctima mortal, pero que no permitirán extraer “una sola gota” de las presas.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos Fuentes, manifestó que “los ganaderos de Chihuahua y del país no estamos de rodillas, al contrario, estamos de pie”, al pedir que las decisiones del sector no se tomen detrás de un escritorio.

Apesar de que actualmente las presas de Chihuahua cuentan con un almacenaje que permite garantizar el ciclo agrícola, la gobernadora Maru Campos dijo que aún es insuficiente para una tierra con las características del estado, por lo que no permitirán que extraigan una sola gota de agua para llevarla a Tamaulipas, como pretende el gobierno de aquella entidad.

En este sentido, la mandataria estatal dijo que en la medida de lo posible, buscarán evitar conflictos como los ocurridos en el 2020 con la denominada "guerra del agua", que afectó a los productores del centro-sur del estado.

Fue en el marco de la inauguración de la Convención Nacional Ganadera, ante la presencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López, en dónde la mandataria estatal de manera enfática señaló que no permitirán que extraigan agua de las presas del estado, debido a que no hay condiciones suficientes.

“Secretario, usted y yo sabemos el gran reto que fue atender la crisis causada por el agua, y trabajando juntos pudimos superar una situación que fue trágica para nuestra tierra. Hoy Chihuahua disfruta de este recurso con un poco más de abundancia, pero aún resulta insuficiente para una tierra con características como la nuestra; le pedimos que sigamos en ese ánimo de mantener el recurso necesario para que la actividad ganadera y agropecuaria en general pueda seguir adelante”, expresó.

Con esto, la mandataria estatal afirmó que busca evitar enfrentamientos como los ocurridos durante el 2020, cuando la falta de voluntad y entendimiento político provocaron una situación crítica que costó la vida de una joven, además de los daños a instalaciones públicas.

La gobernadora fue firme al manifestar que Chihuahua hará lo necesario para defender el recurso y lo hará en apego al marco legal, defendiendo los intereses del estado para garantizar la adecuada aplicación del líquido.

En las últimas semanas ha incrementado la postura de Tamaulipas para llevar agua de las presas de Chihuahua aludiendo al nivel de almacenaje que se tiene, así como a las condiciones de sequía que se tienen en aquella entidad.

La gobernadora Maru Campos manifestó que no tuvo oportunidad de tratar el tema en privado con el titular de la Segob Adán Augusto López, debido a que no hubo un encuentro previo o posterior a la inauguración de la asamblea ganadera, pero que Chihuahua mantendrá su postura de no permitir la extracción.