Defienden uso del vapeador

Silvestre Juárez/El Diario

Consumidores de cigarros electrónicos también conocidos como vapeadores, defendieron el uso del mismo, que a su parecer, no les ha causado ningún daño e incluso les quitó el hábito de fumar tabaco convencional, así como sentirse mejor en su salud.

Tal es el caso de Nohemí Medina, quien platicó cómo comenzó a probarlo y poco a poco dejó los otros, hasta el punto de llevar más de tres años sin que pruebe o se le antoje algún cigarrillo como los de antes.

“Yo deje de fumar. No me ha causado daño, ni me falta el aire, camino más, me he sentido perfecta. Sí me ha servido y a mi hermana. Hemos ahorrado mucho”, platicó la mujer, quien dijo que hace años gastaba diariamente en una cajetilla, pero ahora sólo gasta en el líquido cada dos meses y no le cuesta ni 300 pesos a diferencia de los casi mil.

Dijo que el vapeador le costó 700 pesos, pero ha significado más ahorro y menos problemas de salud, por lo que consideró no ser un producto nocivo, o al menos eso considera.

Reconoció que las máquinas expendedores no debían estar porque el producto está al alcance de menores, ya que ella suele comprar en lugares establecidos, que venden solamente a mayores de 18 años.

La venta de estos cigarros sigue normalizada a pesar de que existan ya resoluciones como la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar su comercialización.