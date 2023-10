Definirán hoy vinculación de detenidos por caso Vaivén

La situación legal de los cuatro detenidos por el asesinato de cuatro personas en el bar El Vaivén será definida este día cuando sea realizada la etapa de vinculación a proceso; la acusación que enfrentan los imputados es la de homicidio con agravantes, con una pena que va de los 25 a los 50 años de prisión, según el Código Penal del Estado de Chihuahua.

El día 9 fue realizada la audiencia de formulación de cargos en contra de los cuatro detenidos por los hechos violentos en el bar El Vaivén de la colonia la Concordia el sábado de la semana pasada.

El viernes por la noche, alrededor de las 11, fueron arrestadas cinco personas, pero solamente fueron presentadas cuatro, ya que fie demostrado que uno de los detenidos no tiene relación con los hechos. Una vez declarada legal la detención, será realizada la formulación de cargos contra los detenidos quienes son: Brandon Rafael S. R., Jorge Alberto B. M., Javier A. A. y José Arnulfo C. C.

La defensa de los acusados, integrada por abogados de oficio, intentó que la detención fuera declarada ilegal, alegando que no cumplió con los términos de flagrancia, debido a que los imputados fueron alcanzados en la casa de la madre de uno de ellos, por lo que resultaba improbable que al huir fueran a casa de un familiar, pero la representación social señaló que presuntamente el objetivo era resguardarse en un domicilio, ya que esto obligaría a las autoridades a tener una orden de cateo.

Respecto a la evidencia presentada sobre los hechos violentos del viernes seis de octubre, el agente del Ministerio Público precisó que fueron obtenidas las declaraciones de 4 testigos, que narraron que esa noche en el bar llegaron dos personas que estuvieron haciendo llamadas y que al parecer estaban esperando a quienes realizarían el ataque.

Una vez que llegaron quienes dispararon contra cuatro personas en el bar, huyeron en tres vehículos, un auto modelo Sentra, una camioneta Cherokee y un Neón, fue el primero fue localizado por los agentes de seguridad y seguido hasta el domicilio de la madre de uno de ellos, donde fueron arrestados. La jueza estableció un plazo de un año de prisión preventiva. ochavez@diarioch.com.mx