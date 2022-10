Definirán mañana situación jurídica de socios de Aras

Mañana a las 08:00 horas dará inicio la audiencia de vinculación o no a proceso de los tres exdirectivos de Aras Investment Business Group, a quienes el Ministerio Público acusa de cometer el delito de fraude, así como asociación delictuosa. Según trascendió en la audiencia inicial dentro de la causa penal 2913/22, que concluyó ayer por la tarde, Sergio Armando G. C., Diana Ivonne C. P. y Óscar Gonzalo H. M, junto con el CEO la empresa, Armando G., participaron en estrategias para generar confianza en los inversionistas, como el obsequio de relojes edición Aras con valor de 120 mil pesos a quienes tenían un millón invertido o incrementaban su capital en esta cantidad.

Ayer el juez, Ignacio Muñoz, planteó a los abogados defensores, acusados y al Ministerio Público, efectuar la audiencia mañana, lo que fue aprobado por todas las partes involucradas. Según la narración de las declaraciones de los testigos, el CEO, Armando G. buscó los esquemas para llegar a más personas, pero además de buscar alcanzar mercados de mayor poder adquisitivo, por lo que recurrieron a regalar relojes de lujo, los cuales fueron fabricados por una empresa especializada, y fueron obsequiados artículos con un valor de 120 mil pesos, para las inversiones de un millón de pesos.

Pero estas estrategias fueron aplicadas también con los empleados, para mostrarles que la empresa era sólida y solvente, para esto fueron llevados a hoteles de lujo en la Rivera Maya, para un evento empresarial. También ayer trascendió que los tres exdirectivos de la empresa Aras, habrían llegado a ganar hasta cinco millones de pesos mensuales provenientes de comisiones, esto debido a que recibían una parte de los recursos que ingresaban los asesores a su cargo.

Según las declaraciones de un testigo, las cuales fueron leídas por la representante del Ministerio Publicó en la audiencia contra tres de detenidos que estaban presentes en la sala nueve del Centro de Justicia, los tres implicados eran gerentes de diversas áreas, pero manejaban una cartera de asesores que les reportaban ganancias por comisiones, llegando a ser supuestamente de 5 millones de pesos en un solo mes Según las declaraciones del testigo, quien expuso que trabajó en el área contable de la empresa, el sueldo de los gerentes era de 25 mil pesos, además de las comisiones. Explicó que los tres fueron cambiados de áreas, pero estaban al tanto del trabajo de los asesores.

