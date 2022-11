Definirían esta tarde vinculación de Octavio L.

Chihuahua.- La cuarta audiencia de vinculación del exsecretario de Desarrollo Rural, Octavio L. G. entró en un receso de dos horas, por lo que se contempla que regresando se pueda conocer el juez Alberto Simental, determine si es vinculado o no a proceso.

Durante los alegatos entre la defensa y el Ministerio Público, la parte acusadora expuso que Octavio L. fue parte de los funcionarios estatales en el 2012, que estuvo relacionado con el desvío de 20 millones de pesos, los cuales fueron liberados para apoyar a productores, sin embargo no hay evidencia de que hayan sido utilizados de esta manera.

En respuesta la defensa mencionó que no hay elementos para que se dicte la vinculación, ya que no se dieron observaciones en el ejercicio de los recursos en los años siguientes al 2012, además de que las liberaciones de recursos no dependían del acusado.