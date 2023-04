Deja 11 muertos guerra de La Línea vs Chapos

Chihuahua, Chih.- Once personas han sido asesinadas en el municipio de Madera en los que va del año, debido a la disputa que existe entre integrantes de “La Línea” y el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con datos de inteligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Apenas ayer, la FGE informó sobre la localización de cinco personas sin vida en el ejido El Largo Maderal, en dos hechos distintos.

El primero de ellos ocurrió en el poblado denominado Año de Hidalgo, donde tres personas fueron abatidas, mientras que el segundo hecho tuvo lugar en el entronque Laguna Alta y Las Margaritas, donde hallaron a dos masculinos sin vida, con laceraciones y hematomas en diversas partes, dentro de una pick up color rojo, modelo 1999, sin placas .

De acuerdo con información emanada de la propia Fiscalía, el grupo delictivo denominado “La Línea” estaría detrás de los ataques reportados ayer, por lo que ya se realizan las investigaciones para determinar el móvil de los hechos.

Los datos de inteligencia señalan que diversas células de La Línea provenientes de Nuevo Casas Grandes y Gómez Farías bajan hasta Madera para apoyar a sus grupos afines en la disputa territorial que tienen con facciones del Cártel de Sinaloa o “Chapos”.

Esta guerra ha dejado varios enfrentamientos en aquella región, principalmente en el corredor de El Largo Maderal.

Respecto a los cinco asesinados de ayer, la FGE detalló que la primera intervención se realizó cerca del poblado Año de Hidalgo, en el kilómetro 22+900 de la carretera Madera a El Largo, en donde se localizaron los cuerpos de tres hombres con múltiples heridas, quienes fueron identificados como Jesús Domingo C. S., de 49 años; Jesús Y. D., de 31 años y Lorenzo Eduardo B. G., de 19 años.

El otro hecho ocurrió en el entronque a Laguna Alta y Las Margaritas, se localizó una pick up color rojo, modelo 1999, sin placas y en su interior dos masculinos sin vida, con laceraciones y hematomas en diversas partes, las víctimas fueron identificados como Roberto C. S., de 64 años y Máximo C. S., de 59 años.

El pasado 8 de marzo también se vivió una jornada violenta en aquél municipio, que cobró la vida de cinco personas, de las cuales, cuatro tenían reporte de ausencia tras haber sido levantadas desde el 26 de febrero en el Rancho Huaca.

El hallazgo se dio en un predio próximo a la cabecera municipal de Madera; las cinco víctimas, todas hombres, estaban desnudas, tenían disparos en la cabeza y presentaban huellas de violencia.

Las cuatro personas levantadas respondían al nombre de Reyes Uriel Girón Ruiz de 26 años; Ossiel Moran de 25 años; Marco Disan Rascón Mendoza 50 años y Miguel Ángel Mendoza Domínguez 68 años, quienes, al momento de ser privadas de la libertad, se encontraban buscando ganado que les habían robado robado.

La quinta víctima fue identificada días después como José Luis C. Y., de 47 años, un jornalero originario de Guatabampo, Sonora que había llegado a Madera para trabajar.

El 9 de marzo se confirmó la localización de una persona decapitada dentro de una camioneta de la marca GMC, la cual contaba con blindaje artesanal y estaba completamente calcinada.