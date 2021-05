Deja candidatura y se suma a Maru Campos

Fernanda Villalobos, ex candidata a diputada federal de RSP, informó que sostuvo una reunión con Roberto Lara responsable de las alianzas del equipo de la candidata a la gubernatura Maru Campos Galvan, por lo que decidió sumarse al proyecto.

“Me sumo al equipo y va el apoyo total a la candidata, tengo una trayectoria social limpia y seguiremos trabajando por el bien de los ciudadanos, el día de hoy al medio día entregue mi carta de renuncia ante el INE”, comento.

“La falta de apoyo por parte del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), una dirigencia “nula” y la pérdida de prerrogativas para los candidatos federales y locales me llevaron a tomar la decisión de bajarme de la contienda, en días pasados el dirigente estatal Luis Godina manifesto que para el los candidatos no eran prioridad, por tanto decidí no dejar mi proyecto en donde no era tomado en cuenta”; concluyó.