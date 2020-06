Deja fase naranja 62% más contagios

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- La ciudad de Chihuahua cumple hoy dos semanas desde que entró a fase naranja, la cual ha dejado como saldo un 62 por ciento más de contagios confirmados de Covid-19, debido a que esta cifra pasó de 701 el 14 de junio a mil 140 según hasta ayer, mientras que las defunciones subieron de 61 a 89 en el mismo lapso. Hace dos semanas las autoridades de Salud determinaron que era viable que el municipio de Chihuahua, junto con otros 56, transitara del semáforo rojo al naranja. Los criterios que se tomaron en cuenta fueron la ocupación hospitalaria, así como los contagios entre la población. El 14 de junio, un día antes de que empezara la fase naranja, las defunciones por Covid 19 eran 61 en la ciudad, mientras que los contagios eran 701 y los recuperados de la enfermedad sumaban 220. Con estas cifras empezó la fase dos del semáforo, lo que permitió que industrias retomaran sus actividades, así como los restaurantes, que pudieron abrir sus puertas a los clientes con un aforo limitado al 50 por ciento.

Las autoridades de Salud advirtieron que la fase naranja no era para que las personas salieran de manera indiscriminada y pidieron que en la medida de lo posible se quedaran en casa. Se esperaba que en 15 días se vieran las consecuencias de la reactivación. Ayer el reporte de contagios fue de mil 140, es decir 62 por ciento más que el 14 de junio, las muertes alcanzaron las 89, un 45 por ciento más, mientas que los recuperados apenas crecieron un 10 por ciento al pasar de 220 a 243, es decir sólo 23 más. Es importante precisar que en el reporte del 14 de junio no se incluía el muestreo independiente a las cifras oficiales que hace el Gobierno del Estado para detectar casos Covid-19, cantidad que sí se incluyó en el reporte de ayer, pero este muestreo no afecta a la cifra de decesos. Por su parte el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela, explicó que actualmente la situación en lo que respecta a la pandemia del Covid -19 en Chihuahua es muy delicada, por lo que no se puede descartar que haya un retroceso en el semáforo de reactivación; sin embargo, comentó que es pronto para definir si se tendrá que tomar esta medida.

