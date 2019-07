Deja juez libre a abusador confeso de niña de 13 años

Chihuahua.- Mario Emmanuel Rosales., quien se declaró culpable del delito de abuso sexual en contra de una menor de 13 años en agosto del 2017 recibió ayer una condena de tres años cuatro meses, pero en libertad, por lo que sólo necesitara acudir a firmar con regularidad para cumplir la pena.

La madre de la menor expuso que darle este beneficio resulta injusto, ya que su hija resultó muy afectada con lo ocurrido, lo que ahora será peor, ya que han perdido la confianza en la impartición de justicia.

Miriam Salas, madre de la víctima, comentó que debido a que el proceso en contra del sentenciado fue abreviado y que se declaró culpable, pudo obtener el beneficio de llevar su condena en libertad y solamente tener que acudir a terapia.

Mencionó que el acusado aceptó que en agosto del 2017 aprovechó la cercanía con la menor para ingresar a su casa y hacerle tocamientos cuando apenas tenía 13 años. Fue hasta febrero del año pasado que le víctima le dijo lo que había pasado, por lo que pusieron la denuncia.

Añadió que el acusado le generó un daño a su hija, ya que desde entonces su comportamiento ha cambiado al grado que no quiere salir a la calle y le genera miedo situaciones normales, por lo que espera su condena la cumple detenido y no en libertad.

Agregó que apelarán la decisión de dejarlo en liberad, ya que si bien estuvieron de acuerdo con que el proceso fuera abreviado, fue hasta después de dar su consentimiento que se enteraron que con esto facilitaban que el acusado obtuviera el beneficio de cumplir la condena en libertad, por ser primer delito. Expuso que durante meses su hija fue objeto de hostigamiento, lo que no se reflejó en la sentencia.

Destacó que es lamentable que en un caso de abuso sexual contra una menor se den estas facilidades, ya que no se está viendo por la víctima, sino por como facilitarle el trabajo al sistema de justicia. Añadió que para su hija la vida no ha sido igual desde que fue víctima del crimen, pero ahora tiene la decepción de que denunciar no le sirvió de nada.