Deja tormenta invernal nevadas y cierres carreteros

Francisco López/ El Diario

Nevadas en al menos cinco municipios de la región serrana y cierre de tramos carreteros, son los efectos que ha dejado la quinta tormenta invernal de la temporada, en los que se ha tenido una acumulación de entre 5 y 7 centímetros de nieve de acuerdo con el reporte emitido por la Coordinadora Estatal de Protección Civil (CEPC).

Los efectos del temporal continuarán hoy principalmente en la zona occidente del estado desde Janos hasta Guadalupe y Calvo y se espera más caída de nieve y/o aguanieve en municipios como Guachochi, Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Balleza, Temósachi y en la región de Majalca, municipio de Chihuahua.

La CEPC pidió a la población atender las recomendaciones de las autoridades y no hacer caso a información difundida por medios no oficiales para evitar confusiones, esto luego de que en redes sociales se difundieron videos de supuestos accidentes carreteros, que no corresponden al temporal actual.

Luis Corral Torresday, coordinador de Protección Civil, expuso que, en estos momentos se encuentran en el municipio de Guachochi en dónde se tienen nevadas y se reporta caída de nieve y/o aguanieve en tramos carreteros Guachochi-Nonoava y Guachochi-Creel.

Ante esto, dijo que se encuentran en coordinación con el DIF estatal distribuyendo apoyos sociales a la población, además de que se dispone de sal para esparcir en las carreteras y evitar el congelamiento de las rúas.

Cabe señalar que, el pronóstico para las siguientes horas es que prevalezca el frío en la mayor parte del territorio estatal con nevadas en partes altas de la sierra y precipitaciones al sur de estado en la zona de Parral y la cuenca del Conchos.

Así mismo, no se descarta posibilidad de caída de nieve en la zona de Majalca, además de fuertes rachas de viento.

