Dejan a Duarte en prisión por cercanía de juicio

Chihuahua, Chih.- El exgobernador del Estado, César D., permanecerá en prisión preventiva luego de que el juez Humberto Chávez, resolviera que, ante la cercanía del juicio oral en contra del imputado, éste puede permanecer arraigado en el Cereso de Aquiles Serdán, sin contravenir lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que una persona no puede estar detenida más de un año sin un juicio.

En punto de las 10 de la mañana inició la audiencia intermedia dentro de la causa penal 3041/2019 que se sigue en contra del exmandatario, por el presunto desvío de 96 millones 665 mil 253.80 pesos del erario.

Tras escuchar a la defensa y al MP, el juez Humberto Chávez, comentó que no se le puede dar el cambio de la medida cautelar

En dicho procedimiento se establecería la fecha para la apertura del juicio ora, sin embargo, la defensa de César D. señaló que requería más tiempo para el análisis de nueva información respecto al caso y pidió una prórroga de dos meses, por lo que el juzgador estableció como nueva fecha el tres de abril a las nueve de la mañana.

No obstante, los abogados del exgobernador aprovecharon la presencia del juez para pedir el cambio de medida cautelar a arraigo domiciliario, bajo el argumento de que la condición de salud del inculpado estaba deteriorándose, además del tiempo que lleva detenido.

Para sustentar su solicitud, la defensa presentó las declaraciones de dos testigos, entre ellos, el cardiólogo del exmandatario, Mario Valles, quien expresó que. en caso de que su paciente no pueda seguir el tratamiento, corre el riesgo de sufrir un daño en varios órganos, ya que padece de hipertensión.

Los abogados también llamaron al fisioterapeuta Ricardo Molina, con el objetivo de explicar la condición física del exmandatario y la atención que requiere ante los padecimientos generados por una lesión en las cervicales, que le ha acarreado tener una columna “inestable”. El especialista precisó que lleva más de dos meses dando terapias al exgobernador. Agregó que necesita recibir terapia dos veces al día durante 90 días para poder mejorar su condición

El profesionista añadió que entre el equipo que requiere para tratar al exgobernador, está un tanque especial para terapias, instalaciones que no tiene el Cereso de Aquiles Serdán.

Como parte del interrogatorio al fisioterapeuta, el abogado defensor lo cuestionó sobre el interés que tiene en el caso, a lo que respondió que lo mejor es que pueda recibir la atención adecuada, ya que hay ocasiones en que incluso no puede ingresar al penal. Sin embargo, ante este señalamiento, la representación de la FGE pidió invalidar la declaración, por expresar un interés personal.

Otro argumento esgrimido por la defensa fue que el exgobernador acumuló ocho meses en prisión desde que fue trasladado a Chihuahua, luego de que estuvo en un centro de detención en Miami, Florida desde el ocho de julio del 2020, en tanto se resolvía el proceso de extradición a México, sumando más de dos años y medio detenido. Alegó que las medidas cautelares tienen varios objetivos, las cuales se cumplen con la medida de prisión domiciliaria.

DEMOSTRARÉ QUE SOY PRESO POLÍTICO DE CORRAL: DUARTE

Durante esta etapa, el propio exmandatario tomó la palabra para señalar que su condición de salud ha ido empeorando, ya que no ha podido tener el tratamiento necesario para recuperarse de su lesión en las cervicales y de la operación que le fue practicada el año pasado. También subrayó que su alimentación no es la adecuada para su condición, además de que expresó que ha subido de peso.

Manifestó que ante los problemas que tiene para movilizarse, permanece 22 horas en cama, lo que le acarrea otros problemas físicos. Mencionó que su salud se ha ido deteriorando también porque su alimentación no puede ser como la necesita.

El imputado nuevamente hizo uso de la palabra para exponer que espera que llegue la fecha del juicio en su proceso, ya que tendrá la oportunidad de demostrar que es un preso político de Javier Corral, a quien acusó de utilizar los recursos estatales para llevar una persecución.

Indicó que una muestra de que se le han hecho acusaciones falsas, es que se dijo que era dueño de un hotel de lujo en esta capital y de una cadena de farmacias, lo que no le pudieron demostrar. Calificó a Javier Corral como un mentiroso, ya que incluso llegó a ser gobernador a pesar de ser inelegible por ser ciudadano de los Estados Unidos.

Puntualizó que los señalamientos hechos por Corral han llegado a la Presidencia de la República, como el que fue César D., el que inauguró el Hospital de Juárez inconcluso. “Lo reto a que presente una fotografía o un video que corrobore este dicho”, indicó. Apuntó que son muchas las familias que han sido perseguidos por el gobierno del Estado por un gobernador que calificó como torturador. También hizo responsable a Corral de lo ocurrido en el Cereso Número 3 en Ciudad Juárez, ya que los implicados en el motín fueron llevados por Corral, cuando ya habían sido trasladados a otros penales. Respecto a su estadía en la Unión Americana,. Explicó que su seguridad se vio comprometida por una amenaza de muerte en su contra por una persona cercana a Corral, lo que lo obligó a emigrar.

PRÓXIMA AUDIENCIA SERÁ EL 3 DE ABRIL

El juez Humberto Chávez dio la oportunidad a la representación del Ministerio Público de que cuestionara, pero esta posibilidad fue declinada, ya que según la agente, la no tener conocimientos médicos o el respaldo de un especialista, no tenía la información para argumentar o refutar al testigo.

El MP trató de justificar su permanencia, alegando que el exgobernador no tiene arraigo en la entidad y que estuvo en Estados Unidos tratando de evitar la acción de la justicia, además de que está garantizado su derecho a la salud.

Agregó que los argumentos de que el acusado no recibe la atención médica necesaria no son válidos, ya que los mismos médicos que lo han revisado exponen que su recuperación ha ido avanzando, además de que no padece de una enfermedad grave o tiene una edad superior a los 70 años, el cual es uno de los criterios que justifican que pueda salir de prisión. Luego de escuchar a ambas parte, el juez Humberto Chávez, comentó que no se le puede dar el cambio de la medida cautelar, además de que en caso de que sea necesario, el imputado puede salir para ser atendido fuera del Cereso. “Sí se le ha brindado esa atención médica… incluso se le ha permitido salir cuando lo ha requerido”, dijo. El juez expuso que el proceso de extradición y el tiempo que tomó, no es materia que deba conocer el juzgado local, ya que en esa etapa tuvo la oportunidad de defenderse en caso de que consideraran que hubo errores.

Respecto a las declaraciones del exgobernador sobre su interés de que el juicio se realice pronto para demostrar su inocencia, el juez Chávez sentenció que “está agendada para el día 3 de abril esa audiencia para que se depuren las pruebas y hechos, para que se resuelva por el Tribunal en su caso si así se acepta lo correspondiente el fondo del asunto, si ese hecho existió o no”.