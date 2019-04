Dejan en libertad a policías municipales

Chihuahua.- La juez de Control,Karla Otero determinó la no vinculación de los cinco policías municipales que están detenidos por el homicidio del exministerial Leopoldo Soto.

En la audiencia de hoy, se les quitaron los delitos de homicidio calificado y por abuso de autoridad, por lo que serán puestos en inmediata libertad.

Uno de los argumentos es que hubo más agentes en el arresto y los menores y la esposa de Soto, dan características físicas de otros y que no concuerdan con los imputados.

Además las actuaciones del reconocimiento de personas en la Fiscalía fueron nulos por estar viciados, y no se puede determinar la participación en probabilidad ni siquiera mínima del homicidio.

Asimismo, como la médico legista determinó que se usó un objeto para fracturar, y que fue la causa de la muerte, ninguno de los detenidos usó algún objeto, a diferencia de que señala que otro policía uso incluso unas esposas para estrangular a la víctima.