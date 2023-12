Dejan en prisión a expolicías de Aldama

Foto de archivo / Mantienen la medida cautelar

Los 4 expolicías de Aldama que están detenidos desde 23 de julio por el cargo de resistencia de particulares al presuntamente impedir un cateo en sus domicilios relacionado con las investigaciones por la muerte y robo de pertenencias de David. G. P., quien perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido el 20 de junio de 2023, en la carretera Aldama, deberán permanecer en prisión, luego de que les fue negada el cambio de medida cautelar.

La defensa argumentó que los cuatro acusados, tres hombres y una mujer, dejaron de ser policías en Aldama desde noviembre, por lo que la situación en que les fue impuesta la prisión preventiva cambió ya que no tienen posibilidad de acceder a la corporación, pero el argumento no fue suficiente para darles otra medida cautelar.

A decir de la defensa en la audiencia, a la fecha los cuatro detenidos solamente enfrentan una acusación, a pesar de que la Fiscalía General del Estado expuso que había más cargos que serían presentados, hasta ayer no lo había hecho.

El 25 de julio los cuatro detenidos fueron presentados en el juzgado para la audiencia de formulación de cargos y cuatro días después fueron vinculados a proceso por el delito de resistencia particular, a pesar de que la defensa hizo una serie de señalamientos sobre inconsistencias en la detención, como no contar con las actas circunstanciales de la detención, así como que no había videos de la manera en que los acusados llegaron a las instalaciones de la Fiscalía Zona Centro.

La presunta resistencia se dio cuando los policías estatales hicieron un cateo en los domicilios de los detenidos para buscar evidencia que permita resolver quien es el responsable de la muerte del joven, ya que a la fecha no se tiene información sobre quien es el dueño del caballo contra el que chocó, ya que le fueron retirados los fierros, sin que esté definido quien los retiró.

ochavez@diarioch.com.mx