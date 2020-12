Dejan en prisión a los agricultores

Sergio Alvídrez/ El Diario

Chihuahua.- Los tres agricultores de La Cruz detenidos el pasado 8 de septiembre, durante la toma de la presa La Boquilla, permanecerán en prisión luego de que el juez federal Tomás Acosta determinó que las supuestas amenazas a un soldado representan un “riesgo a la comunidad”.

Así lo informó el abogado defensor, Gerardo Navarrete, quien indicó que aunque el juez dio razón a la defensa en el sentido de que no existen elementos para fundamentar un riesgo a la sustracción a la justicia ni obstaculización a la investigación para que lleven su proceso en libertad.

Esto a pesar de que el juez Segundo de Distrito ordenó que desistan de los argumentos de las amenazas, Acosta decidió utilizar ese mismo argumento para ‘maximizarlo en posible riesgo comunitario’. “Vuelve a incumplir a la vista de nosotros como defensa con la sentencia de amparo, ya que la sentencia de amparo dice que no puedes usar el argumento de la amenaza, entonces ahora toca esperar a que nos den vista de la sentencia y volver a decirle al juez de distrito: ‘oye volvió a incumplir, ahora sí admite mi incidente, ya no lo requieras, ahora sí pásalo a vista del Tribunal Colegiado para que sea quien valore si se admite o no el incidente en ejecución de sentencia”. Navarrete agregó que ahora toca promover la apelación para que el juez González conozca del incumplimiento de su resolución del amparo 1449/2020 misma que será interpuesta el miércoles, en base a la medida cautelar de prisión preventiva, porque ya trata de un hecho diferente que se debe tomar en cuenta para que declare libertad y se haga justicia a Rosendo L. L., Juan L. M. y Juan R. M., quienes permanecen al interior del Cereso de Aquiles Serdán desde el pasado 11 de septiembre.

Será el próximo martes en el reloj de ciudad Delicias cuando los familiares de los tres agricultores ofrecerán un posicionamiento a los medios de comunicación y población en general.

Por su parte, el presidente municipal del municipio de La Cruz, Adolfo Trillo, aseguró que la comunidad local y de otros municipios se encuentra en total respaldo de los detenidos, sobre todo con asistencia y apoyo moral a las familias.

“Con mi apoyo van a contar siempre estos muchachos, nuestros agricultores. Estamos al pendiente de lo que haga falta para ellas, nos juntamos cincuenta o cien agricultores y entre todos juntamos para pasajes y lo que ellas necesiten.

Hay que buscar la manera de que ellos vuelvan a su casa y salgan libres porque ellos no cometieron ningún delito, esas latas de gas lacrimógeno se las sembraron y si es desesperante para nosotros que somos compañeros agricultores, ahora imagine ellos y sus familias. Ya van más de tres meses y no avanza, esto no avanza”, concluyó.