Dejan libre a policía detenido por homicidio

Chihuahua.- Tras declararse ilegal su detención, al elemento de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Ramón F., se le declaró la libertad en el caso del homicidio de un joven la madrugada del sábado en las cercanías de la UVM.

Eso no quiere decir que sea inocente y el Ministerio Público puede requerirlo nuevamente en audiencia y tiene la obligación de atenderla, le especificó el juez Luis Carlos Flores.

La detención del elemento estatal de declaró ilegal por varias anomalías registradas por parte de ministeriales, quienes no le habrían leído sus derechos ni lo habrían detenido en flagrancia como se presumía.

En cambio se declaró legal la detención de otro sujeto de nombre Alejandro, del cual no se ha especificado la participación en ese hecho.

Según la relatoria del Ministerio Público, ese hecho derivó de un choque entre racers y una camioneta, así como intercambio de golpes entre sus tripulantes.