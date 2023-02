Dejan mantas frente a palacio con mensaje similar al del Aveo

Juan Alanís/ El Diario Juan Alanís/ El Diario Juan Alanís/ El Diario

Chihuahua, Chih.- Un par de mantas con un mensaje dirigido a la gobernadora Maru Campos y a la Fiscalía General del Estado (FGE), amanecieron enfrente de Palacio de Gobierno.

El mensaje es similar al que tenía el Aveo color rojo que fue localizado el pasado domingo al norte de la ciudad y que exigía una investigación al sujeto identificado como “el señor de la V”.

“Maru Campos, hace 5 meses aproximadamente en FGE investigan si hay una cuenta o Red Social o algún medio que hable de mi hasta hoy no an encontrado nada yo le afirme que si y autoridad que saben es cuál es la razón para no decirme. Está relacionada con mi caso puede ayudarme o dudan de mi por investigar de la telepatía ya tienen pruebas FGE dice no saber nada”, citaron en el texto.

Personal de seguridad de palacio de gobierno resguardó la zona en lo que se retiran los elementos.

Cabe destacar que en los pedazos de tela, no se cuenta con firma alguna de presunto o presunta responsable.