Dejan morir la Alberca Olímpica de la Deportiva

Francisco López/El Diario

Usuarios de la Ciudad Deportiva denunciaron que las autoridades estatales han tenido total descuido en las instalaciones de la Alberca Olímpica, la cual se aprecia en franco deterioro y vandalismo en el exterior, mientras que está cerrado el acceso al público debido a la pandemia por el coronavirus (Covid-19), sin embargo los que han podido ver el interior, comentaron que han abandonado todo mantenimiento.

Anteriormente, habían criticado la falta de vigilancia en diversas zonas donde llega gente para beber cerveza, hacen vandalismo y hasta tienen relaciones sexuales, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que pongan atención.

También se habían presentado quejas de falta de mantenimiento en diversas áreas verdes, árboles y pasto seco, así como poco o nada de riego, que en días recientes notaron mejoras en este espacio que diariamente acuden cerca de 10 mil personas.

“Hay quienes vamos todos los días, corremos, caminamos. Pero lo que nos hemos fijado es en las condiciones de la alberca. Sabemos que hay pandemia y no se puede usar, pero no es justo que se descuide de esa manera”, comentó Arnoldo Martínez, usuario frecuente, quien recalcó que además de pintas de grafiti, hay ventanas quebradas, barrotes forcejeados para intentar meterse, deterioro de la pintura y al asomarse aunque esté cerrado, se aprecia falta de mantenimiento al interior.

Dijo que ha hablado con algunos trabajadores, pero le aseguraron que la orden por el director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Pedro Santa Rosa González, es no hacer nada, ya que no hay recurso para invertir ni dar mantenimiento, además que será la siguiente administración estatal la responsable de intervenir, por lo que actualmente no les toca hacer más por este espacio.

Se supone que actualmente toda la Deportiva está en proceso de rehabilitación, para lo cual el Gobierno del Estado ha asegurado invertir más de 70 millones de pesos en los trabajos divididos en etapas.