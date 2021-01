Chihuahua.- Empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social que viajaron a la Ciudad de México para apoyar en el Programa Chapultepec, el cual fue puesto en operaciones para atender la alerta sanitaria en el Estado de México y la capital del país, coincidieron que dejar a la familia es lo más difícil en estos momentos, pero que esperan regresar pronto a sus casas.

A través de un video, personal del IMSS que ha viajado al centro del país, compartió lo que les representa tener que dejar a sus familias para apoyar a los pacientes de la institución ante el aumento de los contagios de Covid-19.

Daniel Flores, auxiliar de Enfermería, mencionó que se trata de una situación que implica dejar a la familia, pero que el ánimo es ayudar y salir adelante ante esta situación; en tanto, Alicia Ortega, supervisora de Seguridad Pública, expresó que sienten emoción de poder ayudar en donde se necesita.

“Dejo a mis hijos, esposo y mi mamá, claro que es difícil dejarlos, pero es una experiencia nueva”, narró Jaqueline Lozoya, originaria de Ciudad Juárez y que se desempeña como enfermera quirúrgica.

Mientras que Esther Córdoba, supervisora de Atención Médica de la Zona Norte, hizo un llamado a las personas que cuidarse ante los contagios, ya que esto es una forma de mantener al país bien y que no se den más casos. El personal del

IMSS ha viajado en tres brigadas para respaldar a los hospitales del centro del país, para lo cual son vacunados contra el Covid-19.

Directivos de Seguro Social informaron que el grupo está conformado por 14 médicos y hasta el momento van 33 trabajadores IMSS de Chihuahua que han atendido el llamado del instituto para incorporarse al equipo conformado por diversos estados del país, que apoyarán a sus compañeros del Valle de México.

“Es ir a apoyar, es ir a ayudar, a enseñar y más que nada aprender” expresó la doctora Valeria Villa, de 27 años, quien se graduó de médico general y hace labores de urgencióloga. Expresó que su decisión de viajar es porque desea ayudar en la atención de los pacientes contagiados en esa región del país, que actualmente se encuentra en semáforo rojo de alto riesgo.

“Ahora me toca ir ayudar allá, a ver qué puedo hacer. Llevo todos estos meses en el área Covid y todavía no me he enfermado”, mencionó.

De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, hay más de 5 mil personas hospitalizadas en los hospitales públicos y privados.