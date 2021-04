Dejar perros en la azotea también es maltrato animal, denuncian

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Chihuahua.- Una de las formas de maltrato animal para mascotas es sin duda el dejar en la azotea de las casas a los perros, ya que el intenso sol que se siente en la ciudad es dañino, razón por la cual, organizaciones protectoras y rescatistas, han hecho un llamado a las autoridades a revisar casos y denuncias.

Manifestaron que el problema del maltrato de mascotas en Chihuahua es muy elevado, ya que diariamente les reportan diferentes sucesos, desde agresiones físicas hasta muertes, razón por la que han exigido a las autoridades mayor atención en estos casos.

En su opinión, Johana Bejarano, también rescatista y empresaria de Love Glam Store, quien colabora mucho con Karina Hinostroza, fundadora de Vida_AnimalCuu y Karla Vázquez de Gari Kalilachi, Esperanza Canina y la Casa de los MIchis, resaltó que diariamente hay reportes de perros abandonados en las afueras de la ciudad, principalmente en Riberas de Sacramento al Norte y Punta Oriente al Sur, donde la problemática es muy elevada.

El presidente de la Comisión de Ecología en el Ayuntamiento, Juan Pablo Ríos Prieto, argumentó que ha hecho un llamado a las autoridades correspondientes para atender denuncias cuando hay este tipo de maltrataos incluidos cuando se deja a los perros en el techo.

“Es una crueldad, ahorita en le temporada de calor, es insoportable el sol y los perritos sufren mucho. Hay veces que dicen que tienen agua y comida, una esquina con techo para cubrirse, pero no es lo mismo. También fomentan a que sean más agresivos con justa razón. Yo también llamó a la ciudadanía a que tome conciencia y que no haga esto con sus animales. Si no pueden criarlos, que los den en adopción pero esto es un maltrato y sí hay sanciones”, comentó el regidor representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).