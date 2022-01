Dejarán chuecos $552 millones

Chihuahua, Chih.- La derrama que dejará la regularización de vehículos “chuecos” rondará los 552 millones de pesos, pues se estima un ingreso de 300 millones para los gobiernos municipales y otros 252 millones que podrán facturar las agencias aduanales que habrán de encargarse de los trámites fiscales.

Según los cálculos de autoridades estatales como la Secretaría de Seguridad Pública, alrededor de 120 mil autos importados al país de forma irregular podrían entrar al programa federal recién anunciado, pero aparte de pagar dos mil 500 para su regularización, deberán cubrir otro pago a las agencias aduanales que servirán de intermediarias.

Los honorarios e impuestos que habrán de cobrar las agencias se estiman en dos mil 100 pesos por unidad, en un proceso que requiere la intermediación aduanera para la debida importación de los vehículos.

Entre 6 mil y 8 mil 100 pesos podría costar el trámite completo para la regularización de vehículos extranjeros, de acuerdo con información proporcionada por agencias aduanales del estado, que incluye los 2 mil 500 pesos para los gobiernos locales, además del pago por honorarios que incluyen revisión de Carfax, comprobante de Valor Electrónico (Cove) y engomado ecológico, además del trámite de aduanas.

En la capital del estado, al menos tres agencias aduanales que son Sacsa; Integradora de Comercios y Servicios Aduanales y Tacce (Tramites, Asesoría y Consultoría en Comercio Exterior) afirmaron que, hasta el momento desconocen la forma en la que se habrá de realizar el proceso de regularización y los costos, pues el decreto emitido por el Gobierno federal no lo establece. En Cuauhtémoc, región en la que según estimaciones de organizaciones de defensa patrimonial, circulan alrededor de 40 mil vehículos de procedencia extranjera, siendo éste uno de los sectores con mayor flujo de este tipo de automóviles.

En esta ciudad, la agencia aduanal Creci estima que el costo de la regularización podría ser de al menos 6 mil pesos, tomando en cuenta los 2 mil 500 pesos que ingresarán a la Hacienda Pública, más los honorarios de la agencia que oscilarían los 2 mil 100 pesos, más otros gastos que no se tienen precisados. Esta información fue secundada por la propia Onappafa.

En la región de Delicias que comprende la zona agrícola como Saucillo, Meoqui y Camargo, son alrededor de 40 mil automóviles de procedencia extranjera; sin embargo, no se precisa cuántos de estos cumplen con las condiciones establecidas en el decreto presidencial emitido por la Secretaría de Gobernación la semana pasada.

Mientras que en Parral, las mismas organizaciones civiles establecen que serían por lo menos 20 mil unidades de procedencia extranjera que abarcan los municipios de la zona sur del estado, así como de la zona serrana tales como Guachochi, Guadalupe y Calvo y Balleza, entre otros.según estimaciones de la Secretaría de Hacienda estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública, son 120 mil las unidades que circulan en la entidad de manera ilegal.

El decreto establece que serán pagados 2 mil 500 pesos por vehículo que cumpla con los requisitos, los cuales son que debe ser fabricado en Estados Unidos, Canadá o México, tener una antigüedad de ocho años como mínimo y no ser deportivo o de lujo.

El recurso que se recaude será destinado para los municipios en proporción a los trámites que le correspondan.

Sobre la mecánica o logística para el proceso de regularización, aún no se establece cómo será el procedimiento, pues aún no se publican las reglas de operación. La vigencia del decreto vence el 22 de julio de este año.

Dejará 368 millones sólo en Ciudad Juárez

Alrededor de 368 millones de pesos sería la derrama de recursos en Juárez por la regularización, pues las agencias aduanales cobrarían hasta 168 millones de pesos, de lograr la importación de más de 80 mil vehículos “chuecos”, mientras que el Gobierno municipal obtendría recursos para pavimentación por el orden de los 200 millones.

La Asociación de Agentes Aduanales (AAA) dio a conocer ayer el costo promedio que tendrá la importación de automotores bajo el programa que recién ha liberado el Gobierno federal.

Nora Yu, presidenta de la organización, informó que además de los 2 mil 500 pesos que tendrá el costo del pedimento más IVA de 240 pesos por Derechos de Validación, adicionales lo que el agente aduanal cobrará, por 2 mil 100 pesos, por honorarios que incluyen la revisión de Carfax, el comprobante de Valor Electrónico (Cove), el engomado ecológico, el trámite de aduanas, y el impuesto por ley antilavado.

Explicó que el puro Carfax cuesta 450 pesos, el engomado 350 y el COVE 250, y a esto se sumarán 390 pesos de los honorarios. La suma promedio será de 4 mil 840, y no habrá un pago más, afirmó Yu, quien precisó que el vehículo importado quedará nacional.

En Juárez, se estima que sean regularizados 80 mil vehículos que están de manera ilegal. En la importación, de acuerdo con la presidenta de la AAA, participarán sólo en la frontera 20 agencias aduanales, que serán las encargadas de regularizar los 80 mil automotores calculados.

Esto generará hasta 168 millones de pesos considerando que se cobren 2 mil 100 pesos promedio por vehículo. Yu indicó que se contempla la capacidad de importar hasta 700 unidades diariamente.

Dijo que actualmente se considera realizar el trámite por el puente internacional Guadalupe-tornillo, pero a partir del 11 de febrero se abrirán más módulos.

En el caso de Chihuahua capital, y otras ciudades fronterizas como Palomas y Ojinaga, los ciudadanos de éstas tienen que esperar a que se abran módulos en sus regiones, para no saturar en Ciudad Juárez la única aduana disponible hasta el momento.

Una vez realizado el trámite, después, el propietario del vehículo tendrá que pagar a las recaudaciones de rentas, que dependen del gobierno estatal, el trámite de placas por primera vez que, en este caso, es de 3 mil 96 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. En total, el monto a pagar por tener el regla un automóvil será aproximadamente de 7 mil 696 pesos.

“No es cierto que ahorita ya están los pedimentos, no es cierto que va a costar ni 10 mil ni 14 mil”, abundó.

Yu llamó a la población a no arriesgar dinero no documentación si es que hay personas que se asumen como importadores y ya están realizando el trámite. “Ningún agente aduanal está operando ahorita porque no nos da firma todavía el pedimento”, expresó.

Dijo que en este proceso solo van a poder operar agentes aduanales acreditados.

Aunque el dinero se pagará por adelantado, si el vehículo no pasa al salir ‘salvage’ en el sistema, podrá obtener la devolución de dinero, apuntó. “Ahorita está autorizada exclusivamente Ciudad Juárez como prueba piloto, para que no se nos salga de control la gente y no empecemos a quedar mal”, dijo la líder de los importadores.