Dejarán programas de Bienestar derrama de 16 mmdp

Los programas de Bienestar dejarán este año en el estado una derrama de 13 mil millones de pesos y para el año entrante se espera un aumento de 25 por ciento, destacó el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada.

El legislador refirió que en 2023 será 16 mil 250 millones de pesos los que destinará la Federación a familias y beneficiarios, dinero que dijo, se cobra de manera directa y sin intermediarios, que sumados a las aportaciones, rondarían los 75 millones de pesos.

Agregó que este aumento es significativo y palpable para miles de chihuahuenses, y con mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, se podría abarcar a más personas, como en el caso de las personas con discapacidad.

“El aumento de este 25 por ciento, representa la pensión de 280 mil adultos mayores, representa la pensión para 24 mil 500 personas con discapacidad, en hasta 29 años, y ojo, no se ha podido que sea universal para personas de entre 30 y 64 años, porque el gobierno del estado no ha querido firmar el convenio que otras entidades ya firmaron, y que eso daría la oportunidad de que todas las personas con discapacidad gozaran de una pensión”, declaró.

De igual forma indicó que este aumento representa 33 mil 384 becas para niñas, niños y madres trabajadoras, los apoyos de las estancias infantiles que la oposición insiste en asegurar que desaparecieron, pero que no mencionan que ahora han aumentado cinco veces más, pues ante se trataban de apoyos a 4 mil madres, y actualmente es para 33 mil mujeres, con la diferencia de que ahora son ellas quienes deciden en que estancia llevarán a sus hijos.

También 77 mil becas de educación básica, 128 mil a estudiantes de media superior, 5 mil 300 para estudiantes en Jóvenes Escribiendo el Futuro, 2 mil 260 escuelas beneficiadas directamente con el programa La Escuela Es Nuestra, en donde son los padres de familia quienes determinan ese gasto; y 65 mil personas beneficiadas en el programa de producción para el Bienestar.

“Esos apoyos directos, y esos 16 mil millones de pesos es un presupuesto que llega, y no es una cuestión bondadosa, nomás les recuerdo que es parte de un pacto fiscal que no se hizo en 2018, existe desde 1978, y en 1979 mediante convenio con Chihuahua, empezó funcionar en 1980, y a ese pacto fiscal no se le ha movido ni una coma, ni en todos los sexenios del PRI, ni con los dos sexenios del PAN, ni ahora”, concluyó.

